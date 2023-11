Črn scenarij: vlaki bodo obstali

Vojna v Ukrajini, ki se je začela februarja lani, je dvignila cene energije, švicarske sosede niso hotele več dobavljati toliko elektrike kot prej, domači rezervoarji pa so bili komaj polni, piše švicarski medij Watson.

Švicarji se pripravljajo na morebitno pomanjkanje energije

Zaradi mile zime ni bilo velike energetske krize, a nevarnost tudi letos ni odpravljena. Zvezna vlada in zasebni sektor sta zato določila ukrepe za preprečitev nadaljnjih nenadzorovanih izpadov električne energije. Ti še posebej zadevajo približno 34 tisoč velikih porabnikov, katerih potrebe po električni energiji bi zvezni svet v primeru krize omejil s kvotami.

Eden od teh odjemalcev je tudi švicarska zvezna železnica SBB. Ta je v sodelovanju z Zveznim uradom za promet in drugimi deležniki razvila tako imenovani model upravljanja. Pred kratkim uvedeni koncept je namenjen celovitemu nadzoru in zmanjšanju povpraševanja po električni energiji v javnem prevozu. Krizni načrt predvideva spodnje scenarije oziroma stopnje ukrepov (stopnja je odvisna od tega, kako hudo bo pomanjkanje energije).

Prva stopnja

Nebistvena razsvetljava, kot so panoji, bo izklopljena. "Poleg tega je treba pričakovati omejitve turistične ponudbe, prometa za prosti čas in posebnih potovanj," piše v dokumentu, ki ga navaja Watson.

Druga stopnja

Vozni red bo skrčen. Najprej bo ukinjena dodatna storitev v času prometnih konic in odstranjene bodo nepotrebne stranske prikolice. Nato bodo skrajšali vlakovne kompozicije in električne trolejbuse zamenjali z dizelskimi avtobusi.

Samo krčenje voznega reda in skrajševanje vlakovnih kompozicij po mnenju SBB ni dovolj. Potreben je tudi poziv prebivalstvu, naj manj potuje. "V nasprotnem primeru obstaja tveganje, da celotnega sistema zaradi preobremenitve ne bo več mogoče vzdrževati in bo varen promet onemogočen." Da bi to preprečili, bi bil verjetno potreben nepozaben klic kot med pandemijo, ko je minister za zdravje Alain Berset stopil pred medije in izjavil: "Ostanite doma."

Tretja in četrta stopnja

Zvezni svet mora močno omejiti javno življenje, da prepreči zaustavitve prometa v določenih regijah. Za javni promet to pomeni, da je treba potniški železniški promet ustaviti. Pri potniškem prometu na standardnem tirnem omrežju, "hrbtenici javnega prometa", se lahko zmogljivost zmanjša le do tretjine – nadaljnje varčevanje vodi v propad. Po tem scenariju bi tudi tovorni promet skrčili in po potrebi omejili na nujno blago.

Peta stopnja

Ta stopnja bo aktualna v primeru hudega pomanjkanja energije. Uvedena bo takojšnja ustavitev, kot navaja krizni načrt. Železniški promet bo postopoma ukinjen. Avtobusi in tramvaji skoraj ne vozijo več. Če bo prišlo do izpada električne energije, bo treba še hitreje ustaviti celoten železniški sistem. Po mnenju SBB bi morali nato kantoni "poskrbeti za veliko število ljudi, ki ne bi mogli potovati". Ponovna vzpostavitev normalnega delovanja bi verjetno trajala več mesecev.