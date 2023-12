Skrivnostni milijarder, ki je premagal Ikeo

Švica je država, ki so si jo za svoje bivališče izbrali številni bogataši iz drugih držav. Med njimi je tudi francoski milijarder Gerard Wertheimer, ki se rad izogiba javnosti in medijem. Ta je po zadnjih podatkih najbogatejši prebivalec Švice.

Prvič po 21 letih najbogatejši prebivalci Švici niso člani švedske družine Kamprad (lastniki Ikee), ampak je na vrhu novinec – 72-letni Francoz Gerard Wertheimer, piše švicarski medij Bilanz. Gerard Wertheimer živi skupaj s svojo ženo Valerie v kraju Cologny ob Ženevskem jezeru.

Lastnika Chanela

Gerard Wertheimer je skupaj z bratom Alainom Wertheimerjem lastnik Chanela, ene najbolj znanih luksuznih znamk na svetu. Gerard Wertheimer ima 49-odstotni delež v podjetju, ki ga je leta 1913 v Parizu ustanovil njegov ded Pierre Wertheimer skupaj s svetovno znano francosko modno oblikovalko Coco Chanel.

Podjetje, ki ima zdaj glavni sedež v Londonu, dosega rekordno prodajo legendarnih parfumov ter mode in nakita. Prodaja se je v zadnjih sedmih letih več kot podvojila in leta 2022 presegla 17 milijard dolarjev. Gerard Wertheimer je evropski šef, osredotočen na urarski posel, piše švicarski medij Watson.

Newyorčan Alain je bogatejši od Gerarda

S skoraj 42 milijardami frankov (43,9 milijarde evrov) premoženja je Gerard Wertheimer zdaj na vrhu najbogatejših v Švici, je izračunala poslovna revija Bilanz.

Alain in Gerard Wertheimer (tretji in četrti z leve) sta velika oboževalca konjskih dirk. Sta tudi rejca konj, ki zmagujejo na konjskih dirkah. Foto: Guliverimage

Njegov brat Alain je nekoliko bogatejši, vendar živi v New Yorku in ga zato ni na lestvici revije Bilanz. Gerard in Alain se izogibata medijskemu pompu in publiciteti. Na modnih revijah sedita v tretji ali četrti vrsti. Zavračata prošnje za intervju. Tako sta si prislužila sloves najtišjih milijarderjev v modni industriji, piše švicarski medij Blick. Od letos imata brata tudi 5,1-odstotni delež v investicijski banki Rothschild.

Roche in Kühne + Nagel

Gerardu Wertheimerju na lestvici najbogatejših prebivalcev Švice sledijo člani družin Hoffmann, Oeri, Duschmale, ki imajo v lasti farmacevtski koncern Roche. Pod palcem imajo od 26 do 27 milijard švicarskih frankov.

Na tretjem mestu je Nemec Klaus-Michael Kühn (od 24 do 25 milijard frankov). V Hamburgu rojeni poslovnež je večinski lastnik logističnega podjetja Kühne + Nagel. Kühn je leta 1976 sedež podjetja iz Nemčije preselil v Švico.

Zakaj bratje Kamprad niso več najbogatejši

Nekdanji vladarji lestvice najbogatejših prebivalcev Švice, pripadniki družine Kamprad oziroma bratje Kamprad, so zdaj na desetem mestu – z od 13 do 14 milijardami frankov. Ustanovitelj Ikee Ingvar Kamprad je umrl leta 2018, zato so si njegovo bogastvo razdelili njegovi trije sinovi.

Švedski poslovnež Ingvar Kamprad, ki je leta 1943 ustanovil podjetje Ikea, je med letoma 1976 in 2014 živel v davčno ugodnejši Švici. Zadnja leta svojega življenja je preživel v rodni Švedski, kjer je leta 2018 tudi umrl. Foto: Guliverimage

Velik del premoženja Ingvarja Kamprada je zdaj v fundacijah. Ker njegovi sinovi nimajo dostopa do tega premoženja oziroma od njega nimajo osebne koristi (in jim je to tudi uspelo dokazati), so bratje Kamprad padli s prvega na deseto mesto najbogatejših.

Če bi se v izračun njihovega premoženja vključilo tudi premoženje v fundacijah, bi njihovo premoženje znašalo več kot 50 milijard švicarskih frankov (kar bi tudi letos zadostovalo za prvo mesto).