Janez Janša s koloradskim hroščem razjezil Niko Kovač: Sram te je lahko

Inštitut 8. marec začenja bitko proti inflaciji in bitko za to, da bi vsi živeli dostojno življenje, je včeraj dejala direktorica inštituta Nika Kovač. Kot pravijo v inštitutu, prvi korak predstavlja boj proti prikritim podražitvam, v naslednjih tednih pa pripravljajo še več akcij. Ob tem so že začeli organizacijo peticije za boj proti prikritim podražitvam.

Na družbenih omrežjih so se mnogi obregnili predvsem ob kritike inštituta na račun zniževanja kakovosti mandljevega mleka, katerega cena ob tem ostaja nespremenjena.

Predsednik SDS Janez Janša se je na omrežju X odzval tako:

Spominja na boj KPS proti koloradskemu hrošču leta 1948. Hkrati velik izraz nezaupanja v ⁦@vladaRS⁩ s strani provladnih aktivistk ⁦@8Marec⁩.



Kako so se v 8. marcu odzvali na Janševe besede?

"Že nekaj tednov dobivamo pisma ljudi, ki zaradi inflacije vedno težje preživijo. Skrbi jih, kako bodo prišli do konca meseca. Skrbi jih, kako bodo plačali račune. Spopad z inflacijo je univerzalen izziv družbe, podražitve zaznamujejo ljudi vseh političnih barv, prepričanj in starosti. V inštitutu smo prepričani, da je to eden izmed problemov, s katerim bi se morali spopasti vsi. Skupaj. Razmišljali smo, kako se lahko z inflacijo spopademo. Odločili smo se, da se najprej lotimo preprostejših korakov: prikrite inflacije. Proizvajalci nam podražitve namreč želijo prikriti – po enaki ceni nam prodajajo manj izdelkov," pa so Janši med drugim odgovorili v Inštitutu 8. marec in dodali:

"Janez Janša, o tem so nam pisali ljudje. Ljudje, ki zaradi prikrite inflacije težko načrtujejo svoje mesečne stroške. Ljudje, ki jih goljufije v trgovinah jezijo. S peticijo, ki smo jo lansirali danes, oblast pozivamo, naj zahteva, da je tovrstna inflacija transparenta. To je eden izmed ukrepov, ki ga je pri spopadu z inflacijo uvedla tebi sicer tako ljuba Madžarska. Načrtujemo še več pozivov in akcij. Akcij, ki bodo pomagale vsem ljudem. Akcij, ki gradijo prijaznejšo in solidarnejšo družbo. Janez Janša, po objavi peticije si se začel ponovno znašati nad Inštitutom 8. marec in mano. Pri tem pa si popolnoma spregledal, da se norčuješ iz ljudi, ki imajo veliko manj kot ti. Norčuješ se iz ljudi, ki se vedno težje prebijejo čez mesec."

Nika Kovač je poleg tega na Facebooku objavila tudi spodnji videoposnetek: