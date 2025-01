Japonska zahteva pojasnila glede blokade prevzema US Steel

Japonski premier Shigeru Ishiba je ameriške oblasti danes pozval k pojasnilom, zakaj so japonskega tekmeca Nippon Steel blokirali pri prevzemu ameriškega proizvajalca jekla US Steel. Opozoril je, da bi lahko poteza negativno vplivala na prihodnje japonske naložbe v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ameriške oblasti morajo biti sposobne jasno razložiti, zakaj naj bi prevzem predstavljal grožnjo nacionalni varnosti, sicer nadaljnje razprave o tej zadevi ne bodo smiselne," je v današnji izjavi za medije dejal Ishiba.

Poteza bi lahko po njegovih besedah negativno vplivala na prihodnje odločitve japonskih podjetij glede naložb v ZDA. "Žal drži, da se v japonskem industrijskem svetu že pojavljajo pomisleki glede prihodnjih japonsko-ameriških naložb. To je nekaj, kar moramo jemati resno," je dejal. Ameriško vlado bodo odločno pozvali, naj sprejme ukrepe za odpravo tovrstnih skrbi, je dodal.

Zaščita domače industrije

Ameriški predsednik Joe Biden je blokado 14,9 milijarde dolarjev (1,45 milijarde evrov) vrednega prevzema napovedal v petek. Kot je pojasnil, se je zanjo odločil zaradi strateške potrebe po zaščiti domače industrije. "Ta prevzem bi pomenil, da bi eden največjih ameriških proizvajalcev jekla prišel pod tuj nadzor ter ustvaril tveganje na našo nacionalno varnost in naše ključne dobavne verige," je dejal.

Podjetji sta se na odločitev ostro odzvali in napovedali pravne postopke proti ameriški vladi, v sindikatu zaposlenih v jeklarski industriji pa so jo pričakovano pozdravili. Bidnova odločitev, manj kot tri tedne pred njegovim odhodom iz Bele hiše, sicer ni presenečenje, saj je politika podrobno spremljala dogovor in mu tudi nasprotovala. Prodaji je nasprotoval tudi novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump.

Nippon Steel je namero o prevzemu objavil decembra 2023, delničarji US Steel pa so prevzemu prikimali aprila 2024.