Pomemben mejnik za posel Suzukija na Madžarskem #foto

Esztergom je mesto s približno 30 tisoč prebivalci na severu Madžarske, kjer je Suzuki že leta 1992 odprl svojo tovarno avtomobilov. Jeseni tega leta so v tej tovarni začeli proizvajati swifta, ki je bil za Suzuki prvi globalni model, in splasha. Po 31 letih in petih mesecih so v tovarni, ki zaposluje okrog 2.900 ljudi, izdelali prve štiri milijone avtomobilov. Jubilej je pripadel suzuki vitari.

Swifta ne izdelujejo več na Madžarskem, temveč na Japonskem. Foto: Suzuki

Podjetje Magyar Suzuki so sicer ustanovili aprila leta 1991. Oktobra leta 1992 se je začela proizvodnja, oktobra 2006 pa so dočakali prvomilijonti avtomobil. Julija leta 2011 so izdelali dva, aprila 2017 pa tri milijone avtomobilov.

Tovarna, ki trenhutno izddeluje vitaro in S-crossa, je zdaj torej pri mejniku štiri milijone avtomobilov. Iz te tovarne oskrbujejo trge v Evropi in Južni Ameriki. Letos najpomembnejšo Suzukijevo novost, to bo nova generacija swifta, izdelujejo na Japonskem.