Nova britanska raziskava kaže, da je optimistično razmišljanje povezano z nižjimi kognitivnimi sposobnostmi. Medtem ko so tisti z visoko kognitivno sposobnostjo bolj realistični in pesimistični v svojih pričakovanjih glede prihodnosti.

Optimistično razmišljanje je že dolgo ovekovečeno v knjigah za samopomoč kot ključ do sreče, dobrega zdravja in dolgoživosti, vendar lahko vodi tudi do napačnega odločanja, kar ima še posebej resne posledice za finančno blaginjo ljudi, piše na spletni strani medicalxpress.com.

Pretirani optimizem in kognitivne sposobnosti

Raziskava, ki so jo opravili znanstveniki britanske Univerze v Bathu, je namreč pokazala, da je pretirani optimizem dejansko povezan z nižjimi kognitivnimi veščinami, kot so tekoče besedno izražanje, hitro sklepanje, numerično sklepanje in spomin. Medtem ko so tisti z visoko kognitivno sposobnostjo bolj realistični in pesimistični v svojih pričakovanjih glede prihodnosti.

"Natančno napovedovanje prihodnosti je težko in zato bi lahko pričakovali, da bodo tisti z nizko kognitivno sposobnostjo naredili več napak v presoji, tako optimistične kot pesimistične napake. Toda rezultati so jasni, nizka kognitivna sposobnost vodi v pristransko samohvalo – ljudje se pri tem v bistvu do neke mere slepijo," je dejal znanstvenik s področja poslovnih ved Chris Dawson.

Nerealna optimistična finančna pričakovanja

"Nerealna optimistična finančna pričakovanja lahko privedejo do previsoke potrošnje in dolga ter tudi do nezadostnih prihrankov. Lahko vodijo tudi do pretiranih vstopov v posle in posledičnih propadov. Možnosti za začetek uspešnega podjetja so majhne, vendar optimisti vedno mislijo, da imajo veliko možnosti in bodo ustanovili podjetja, ki bodo potem propadla," je dejal Dawson.

Študija znanstvenikov je vzela podatke iz britanske raziskave več kot 36 tisoč gospodinjstev in preučila pričakovanja ljudi glede njihove finančne blaginje ter jih primerjala z njihovim dejanskim finančni rezultati. Raziskava je pokazala, da so tisti z visokimi kognitivnimi sposobnosti bolj realistični in so manj nagnjeni k pretiranemu optimizmu.