Odkritje, ki zgodovino Evrope obrača na glavo

Raziskava, pri kateri je sodelovalo več kot sto znanstvenikov iz več držav, je prišla do odkritij, ki lahko na novo spišejo zgodovino širjenja germanskih ljudstev in njihovega jezika. Po novi, alternativni razlagi je pradomovina Germanov območje na vzhodni obali Baltskega morja. Od tod so pred okoli štiri tisoč let govorci jezika, iz katerega so se pozneje razvili današnji germanskih jezikov, najverjetneje po pomorski poti čez Baltsko morje naselili na območje današnje Švedske. Od tod so se selili na območje današnje Norveške, danskega otočja in Jutlandije. A študija je prinesla še eno presenetljivo odkritje.

Po znanstvenih ugotovitvah so praindoevropski jezik, predniški jezik vseh današnjih indoevropskih jezikov, v tretjem tisočletju pred današnjim štetjem iz vzhodnoevropskih step v druge konce Evrope raznesli stepski živinorejci. Pred okoli 4.800 leti so ti stepski pastirji prišli tudi na območje današnje Skandinavije.

Trije valovi stepskih pastirjev v Skandinavijo

Šlo je za val živinorejcev, katerih moški so po DNK-raziskavah v veliki večini pripadali haploskupini R1a. Ta populacija je pripadala t.i. kulturi trakasti keramiki (v bronasti dobi značilna za severozahod in severovzhod Evrope).

Štiristo let pozneje je v Skandinavijo pljusknil nov val ljudi, ki so prav tako imeli daljne stepske korenine. Moški so večinoma pripadali haploskupini R1b. Okoli osemsto let po prvem valu stepskih ljudstev in štiristo let po drugem, torej pred okoli štiri tisoč leti, se v Skandinaviji pojavi nova populacija s stepskimi koreninami, katerih moški so večinoma pripadali haploskupini I1.

Kateri val je prinesel pragermanski jezik v Skandinavijo?

Najprej se je domnevalo, da je pragermanski oziroma paleogermanski jezik v Skandinavijo prinesel že prvi val ljudi, ki so imeli stepski DNK. Toda najnovejša genetsko-jezikoslovno-arheološka znanstvena študija, na čelu katere so danski arheogenetiki (med njimi so Eske Willerslev, Morten E. Allentoft in Martin Sikora), domneva, da je paleogermanščino (starejša stopnja pragermanskega jezika) v Skandinavijo prinesla zadnja skupina stepskih ljudstev.

Po ugotovitvah najnovejše znanstvene študije o širjenju Germanov in germanskega jezika obstaja verjetnost, da je bila pradomovina paleogermanskega jezika (to je jezik, ki se je razvil iz praindoevropščine in je bil predstopnja pragermanščine) na vzhodni obali Baltskega morja (Litva, Latvija, Estonija in Finska). Od tod so se po tej alternativni teoriji, ki temelji zlasti na DNK-raziskavah, govorci paleogermanščine pred okoli štiri tisoč leti po morju preselili v Skandinavijo (na območje današnje Švedske). Na Skandinaviji se je potem paleogermanščina razvila v pragermanščino. Na fotografiji: latvijska obala. Foto: Guliverimage

Največje presenečenje je morda, da so z DNK-raziskavami ugotovili, da je ta populacija pred svojim prihodom v Skandinavijo živela na vzhodni obali Baltskega morja (tam so danes države Finska, Estonija, Latvija in Litva). V DNK-ju te populacije so namreč našli še starejši DNK lovcev in nabiralcev, ki so v neolitiku živeli na območju današnje Latvije in Litve, ne pa tudi DNK-ja skandinavskih lovcev in nabiralcev.

Popolna zamenjava prebivalstva na vzhodu Skandinavije

Da je bila pradomovina Germanova v vzhodnem Baltiku pa naj bi dokazovale tudi nekateri stare sorodnosti med germanskimi ter baltskimi in slovanskimi jeziki.

Znanstveniki ugotavljajo, da je prišlo po prihodu (morda paleogermansko govoreče) populacije z vzhodne obale Baltskega morja na današnjem Švedskem do popolne zamenjave prebivalstva. To zamenjavo prebivalstva je bilo v preteklosti z DNK-raziskavami težje odkriti, ker je šlo za dve zelo sorodni genetski populaciji. Do novih spoznanj so prišli šele z uporabo novih znanstvenih metod.

Širjenje Vzhodnih Skandinavcev proti zahodu in jugu

Skandinavija je bila v bronasti dobi razdeljena na območje današnje Švedske, kjer so živeli (pragermansko govoreči?) prišleki z vzhodnih obal Baltskega morja, na območje današnje Norveške, kjer so verjetno živeli zlasti potomci prvega vala stepskih ljudstev v Skandinavijo in območje današnje Danske, kjer so živeli zlasti potomci drugega vala stepskih ljudstev.

V bronasti dobi so se pragermansko govoreči Vzhodni Skandinavci selili proti zahodu in jugu. Na danskem otočju (to je del današnje Danske vzhodno od polotoka Jutlandija) so Vzhodni Skandinavci skoraj popolnoma izpodrinili prejšnje prebivalstvo. Na Jutlandiji pa je prišlo do zlitja prišlekov in domačinov novo populacijo, ki so ji znanstveniki nadeli ime Južni Skandinavci oziroma železnodobni Južni Skandinavci. Ta populacije se je trditvah arheogenetikov pred okoli 1.700 leti širili na območje današnje Nizozemske in proti jugu Nemčije. Tej populaciji so med drugim pripadli tudi Angli, Sasi in Juti, ki so se naselili v Veliko Britanijo, in Langobardi, ki so se v 6. stoletju naselili v Italijo. Na fotografiji: sever Jutlandije. Foto: Guliverimage

A do železne dobe (ta se je na severu Evrope začela pred okoli 2.800 leti) so se bronastodobni Vzhodni Skandinavci razširili tudi na zahod in jug Skandinavije. Na območju danskega otočja so Vzhodni Skandinavci skoraj popolnoma (okoli 80-odstotno) izpodrinili prvotno prebivalstvo, na Jutlandiji pa deloma.

Zlitje dveh populacij na polotoku Jutlandija

Nova populacija na Jutlandiji je imela okoli 45 odstotkov DNK, ki so ga prinesli Vzhodni Skandinavci. To novo populacijo, ki je tudi govorila pragermanski jezik (torej so tudi domačini prevzeli jezik vzhodnoskandinavskih priseljencev), študija imenuje Južni Skandinavci ali železnodobni Južni Skandinavci.

Južni Skandinavci so živeli tudi na severu današnje Nemčije ob Baltskem morju. Pozneje so se selili proti jugu današnje Nemčije in na območje današnje Nizozemske in Belgije (območje ob Severnem morju). Južni Skandinavci so bili tudi Langobardi, ki so se v času selitve ljudstev (pozna antika in začetek srednjega veka) v 6. stoletju naselili v Italiji. Južni Skandinavci so bili tudi predniki današnjih Angležev (Angli, Sasi in Juti), ki so v zgodnjem srednjem veku poselili velik del Velike Britanije. Gre za Južne Skandinavce, ki so se predtem živeli na območju današnje severne Nemčije.

Goti so bili Vzhodni Skandinavci

Na drugi strani Goti, ki so se v prvem tisočletju pred našim štetjem iz Skandinavije priselili na območje današnje Poljske in so pripadali kulturi Wielbark, niso bili del železnodobne južnoskandinavske populacije, ampak del Vzhodnih Skandinavcev. Goti, ki so pozneje razdelili na Ostrogote in Vizigote, so se pozneje priselili na območje današnje Ukrajine, od tod pa v 4. stoletju našega štetja na območje Rimskega cesarstva. Tu so se pomešali z domačim prebivalstvom.

Od 8. stoletja našega štetja zgodovinski viri omenjajo novo ljudstvo – Vikinge ali Normane (Severnjake)-, ki so iz Skandinavije napadali britansko otočje in Frankovsko cesarstvo. Po ugotovitvah najnovejše študije o širjenju Germanov so bili t.i. Vikingi (sami zase so pravili, da govorijo danski jezik: donsk tunga ali dansk tunga) južnoskandinavsko ljudstvo, ki je se z današnjega severa Nemčije na območje Skandinavije (dansko otočje in Švedska), kjer so prej živela druga germanska ljudstva (t.i. Vzhodni Skandinavci), razširili šele v času med letoma 375 in 750 našega štetja. To širjenje naj bi dokazovalo tudi pojav novega germanskega jezika, stare nordijščine, na območju danskega otočja in Švedske. Na območje današnje Norveške se je stara nordijščina širila s kulturnimi stiki in ne toliko z zamenjavo prebivalstva. V času širjenje Južnih Skandinavcev pred okoli 1.500 leti so v Skandinavijo po DNK-raziskavah prišle tudi manjše skupine Slovanov. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Znanstvena študija pa prinaša še eno do zdaj neodkrito germansko selitev in zamenjavo prebivalstva. To je selitev Južnih Skandinavcev proti severu Skandinavije in posledične zamenjave prebivalstva pred okoli 1.500 leti. Pri tem je šlo predvsem za selitev Južnih Skandinavcev z območja današnje severne Nemčije. Ti so najprej prevladali nad območjem severne Jutlandije, kjer so prav taki živeli Južni Skandinavci.

Južni Skandinavci (Vikingi) se selijo proti severu Skandinavije

Južni Skandinavci so potem izpodrinili prejšnje vzhodnoskandinavsko prebivalstvo danskega otočja (ti novi prebivalci so predniki današnjih Dancev, ki so prvič omenjeni sredi 6. stoletja), in današnje Švedske (ti novi prebivalci so predniki današnjih Švedov). S sabo so prinesli tudi drugačno germansko narečje oziroma jezik – staro nordijščino.

Na območju današnje Norveške ni prišlo do zamenjave prebivalstva, pač pa so prebivalci zaradi kulturnih stikov prevzeli staro nordijščino. Skandinavci so v tem času postali znani kot Vikingi. Vikingi z območja Danske in Švedske so torej v glavnem potomci Južnih Skandinavcev.

Zlitje populacij na vzhodni obali Baltskega morja?

Študija tudi ugotavlja, da so prebivalci današnje Poljske, Litve, Latvije, Estonije, Finske in Ölanda (švedski otok v Baltskem morju) genetsko potomci Vzhodnih Skandinavcev in ljudstev, ki so na vzhodnobaltskem območju živela že v času bronaste dobe.

Šibke točke alternativne teorijo o širjenju pragermanskega jezika Nova znanstvena študija ima pa tudi nekaj šibkih točk. Glede alternativne teorije o pradomovini Germanov na vzhodnem Baltiku so genetski podatki navzkriž z arheološkimi podatki o poznem prihodu poljedelstva na vzhodni Baltik. Poljedelstvo naj bi se tjakaj razširili šele v bronasti dobi, torej šele v času po domnevni selitvi paleogermansko govorečega ljudstva čez Baltsko morje v Skandinavijo. Tej domnevni selitvi oporeka dejstvo, da ima pragermanščina že poljedelske izraze, podedovane iz praindoevropščine. Nenavadno je tudi, da germansko poselitev območja današnje Nizozemske študija postavlja šele v obdobje okoli leta 250 našega štetja. Antični viri namreč o Germanih na tem območju govorijo že v prvem stoletju pred našem štetjem.

Lovce zamenjajo kmetje, te nato izpodrinejo stepski pastirji

Že prejšnje študije so ugotovile, da je Skandinavija že pred prihodom prvih stepskih ljudstev doživela zamenjavo prebivalstva. Prvotne skandinavske srednjekamenodobne (mezolitske) lovce in nabiralce so v času neolitika (tj. obdobje mlajše kamene dobe) zamenjali kmetje, ki so prišli z juga. Kmete so potem zamenjala stepska pastirska ljudstva.

Ti dve zamenjavi prebivalstva so znanstveniki lažje ugotovili, ker so se te populacije gensko bolj razlikovale, kot so se razlikovale med seboj precej bolj sorodne stepske populacije. Šele z najnovejšimi metodami so znanstveniki lahko ugotovili, da je tudi po prihodu stepskih pastirjev prišlo do nadaljnjih zamenjav prebivalstva v Skandinaviji – torej je ena skupina stepskih pastirjev zamenjala oziroma izpodrinila drugo skupino stepskih pastirjev.

Vir za članek:



Eske Willerslev, Morten E. Allentoft, Martin Sikora in sodelavci, Stepsko gensko poreklo v zahodni Evraziji in širjenje germanskih jezikov (Steppe ancestry in western Eurasia and the spread of the germanic languages), različica, objavljena 14. marca 2024.