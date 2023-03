DNK-analiza Beethovnovih las razkrila nepričakovano družinsko skrivnost

Znameniti nemški skladatelj Ludwig van Beethoven je imel zaradi genskih predispozicij in prekomernega pitja alkohola težave z jetri, okužen pa je bil tudi s hepatitisom B, so z analizo njegovih las odkrili znanstveniki na univerzi Cambridge. Ob tem so naleteli tudi na nepričakovano skrivnost njegove družine.

Skladatelj in pianist, rojen leta 1770 v Bonnu, je imel težave s sluhom, ki se mu je iz leta v leto slabšal, dokler ni leta 1818 dokončno oglušel, vendar znanstvenikom ni uspelo ugotoviti razloga njegove izgube sluha.

Tristan Begg, ki je vodil raziskavo, je pojasnil, da so iz Beethovnovih zapisov ugotovili, da je redno pil alkohol, vendar ni jasno, v kakšnih količinah. Njegovi sodobniki so sicer zapisali, da je, glede na standarde na Dunaju, kjer je živel do smrti leta 1827, pil zmerno, a je to, glede na današnje vedenje o škodljivosti alkohola, lahko kljub temu škodovalo njegovim jetrom. Skupaj z genskimi predispozicijami je to verjetni razlog za cirozo, za katero je trpel, pravi Begg.

Znanstvenikom sicer ni uspelo dokončno potrditi razloga Beethovnove smrti, so pa ugotovili, da je bil pred smrtjo okužen tudi s hepatitisom B.

Odkrili ljubezensko afero, katere plod je bil zunajzakonski otrok

Poleg tega jim je uspelo priti do še enega zanimivega odkritja. Ko so Beethovnov genski profil primerjali z njegovimi živimi sorodniki v Belgiji, so ugotovili določena neskladja med DNK-analizo in podatki iz arhivskih dokumentov, ki kažejo na to, da je v družinski zgodovini Beethovnovih prednikov po očetovi strani nekdo imel zunajzakonsko zvezo, v kateri se je rodil otrok, poroča CNN.

Raziskovalci menijo, da je do zunajzakonskega ljubezenskega razmerja prišlo med letoma 1572, ko se je rodil Hendrik van Beethoven, skladateljev prednik po očetovi strani, in 1770, ko se je sedem generacij kasneje rodil slavni skladatelj.