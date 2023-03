Uničili najnovejše delo skrivnostnega umetnika

Da je poslikavo na zapuščeni hiši ustvaril Banksy, so izvedeli šele po tem, ko so jo že porušili.

V obalnem mestu Herne Bay v angleški grofiji Kent so porušili zapuščeno hišo, ne da bi vedeli, da je na njej najnovejša poslikava slavnega uličnega umetnika Banksyja. To je razkril on sam, ko je v nedeljo na Instagramu objavil tri fotografije - dve, na kateri je prikazana njegova poslikava, in tretjo, na kateri so jo že uničili.

Na območju, kjer je stala zdaj že porušena zgradba z Banksyjevo poslikavo, sicer načrtujejo gradnjo novih stanovanj, dela so se začela v torek. Eden od gradbincev je za spletni portal KentOnline dejal: "Nismo vedeli, da gre za Banksyja. Ko sem izvedel, me je obšla slabost. Rušenje je spremljal tudi lastnik zemljišča, ki prav tako ni vedel, da je to Banksy."

Banksyjeva dela si lahko sicer še vse do 10. aprila ogledate v Trstu: