Tik čez mejo razstavlja slavni ulični umetnik #video #foto

V tržaškem razstavnem prostoru Salone degli Incanti je še do 10. aprila odprta razstava Banksy: Veliki komunikator. Na ogled je 60 del slavnega uličnega umetnika, ki je zaslovel tudi s tem, da je svojo identiteto tako učinkovito zaščitil, da ostaja neznan. Tudi z razstavljanjem velikih imen si Trst prizadeva za boljšo prepoznavnost in razvoj mesta.

Banksy, eden najbolj prepoznavnih uličnih umetnikov vseh časov, v svojem delu združuje satirično ulično umetnost in subverzivne epigrame v povezavi s črnim humorjem ter grafitiranje z značilno uporabo šablon. Vključuje politične in družbenokritične grafite, narisane na ulicah, zidovih in mostovih. Njegova največja prednost je, da je vedno aktualen in dobro ve, kdaj in kje mora "udariti".

Kustos razstave Gianni Mercurio je povedal, da po podobni razstavi v Milanu tudi v Trstu pričakujejo veliko obiskovalcev, in dodal, da je po njegovem mnenju Banksy priljubljen predvsem zato, ker "vsako njegovo delo vsebuje sporočilo, zlasti za mlajše generacije".

"Razstava je velik izziv, a istočasno velika priložnost za Trst," je ob tem dejal predsednik avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga.

Foto: Ana Kovač

Furlanija - Julijska krajina po besedah deželnega odbornika za proizvodne dejavnosti in turizem Sergia Emidia Binija "postaja ena najbolj raziskanih regij v Italiji", s čimer Trst pridobiva vse boljše možnosti za razvoj svojih potencialov. Tržaški svetnik za kulturo Giorgio Rossi pa meni, da je eden izmed pristopov k nadaljnjemu razvoju mesta tudi prirejanje tovrstnih razstav, ki Trst umeščajo na svetovni zemljevid umetnosti.

