Pred kratkim odkrili risbo, ki je Michelangelova študija za Sikstinsko kapelo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Risba tudi kaže, da se je v poznejših fazah poslikave Sikstinske kapele Michelangelo tudi v slikarstvu v upodabljanju figur vedno bolj približeval kiparstvu. "Ko je slikal strop, je vmes dosegel izreden razvoj. Njegove figure so postale večje, bolj energične. Tudi približevanje kiparstvu je očitno proti koncu slikanja stropa," je povedal Joannides.

Risba tudi kaže, da se je v poznejših fazah poslikave Sikstinske kapele Michelangelo tudi v slikarstvu v upodabljanju figur vedno bolj približeval kiparstvu. "Ko je slikal strop, je vmes dosegel izreden razvoj. Njegove figure so postale večje, bolj energične. Tudi približevanje kiparstvu je očitno proti koncu slikanja stropa," je povedal Joannides. Foto: Guliverimage

Risba golega moškega, upodobljenega s hrbta, ki datira v 16. stoletje in je v zasebni lasti, je Michelangelova študija za stropno fresko v Sikstinski kapeli v Vatikanu. Z atribucijo risbe z rdečo kredo se je ukvarjal Paul Joannides, zaslužni profesor umetnostne zgodovine na univerzi Cambridge in eden vodilnih strokovnjakov za Michelangela.

Po pisanju spletnega portala The Guardian je risba povezana z eno od moških figur, ki se borijo s kačami, upodobljenih v prizoru z bronasto kačo. Nastala naj bi leta 1512, tik preden je Michelangelo izvedel zadnji del poslikave v Sikstinski kapeli, kjer je začel slikati leta 1508.

Za časnik Observer je Joannides povedal: "V povezavi z umetnikom Michelangelove veličine, tudi veličine kot risarja, je vsako novo odkritje vznemirljivo. In to je Michelangelova risba za eno največjih mojstrovin zahodne umetnosti."

Risba je ena od razmeroma redkih ohranjenih za strop Sikstinske kapele. Italijanski renesančni umetnik Giorgio Vasari, ki je danes najbolj znan po svoji knjigi iz leta 1550 Življenje najznamenitejših italijanskih arhitektov, slikarjev in kiparjev, je o Michelangelu zapisal: "Tik pred smrtjo je zažgal veliko svojih risb, skic in kartonov, da ne bi nihče videl, kako se je trudil in kako je preizkušal svojo genialnost, saj se je bal, da bi bil videti manj popoln."

Moška figura je v naslikani različici upodobljena pod nekoliko drugačnim kotom

Po Joannidesovih besedah je moška figura z risbe v naslikani različici upodobljena pod nekoliko drugačnim kotom. Če se risbo zavrti za 90 stopinj v smeri urinega kazalca in se jo postavi ob sliko, se izkaže, da gre za isto figuro in da gre očitno za pripravljalno risbo za figuro na stropu kapele.

Risba tudi kaže, da se je v poznejših fazah poslikave Sikstinske kapele Michelangelo tudi v slikarstvu v upodabljanju figur vedno bolj približeval kiparstvu. "Ko je slikal strop, je vmes dosegel izreden razvoj. Njegove figure so postale večje, bolj energične. Tudi približevanje kiparstvu je očitno proti koncu slikanja stropa," je povedal Joannides.

Risba, ki meri 15,7 krat 19,3 centimetra, je prišla na plano, ko je njen lastnik, neimenovani evropski zbiratelj, Joannidesu poslal fotografijo prek posrednika. Risbo je kupil leta 2014, ko je bila pripisana umetniku iz 16. stoletja Rossu Fiorentinu.

Joannides: Gre za eno šibkejših risb Michelangela

Čeprav risba ni bila še nikoli reproducirana, se je Joannides spomnil, da je pred leti videl črno-belo fotografijo risbe v knjižnici Witt na Inštitutu za umetnost Courtauld v Londonu. Zapomnil si jo je kot zanimivo. "Zato je bilo zanimivo, da sem jo lahko preučil v živo in z zadovoljstvom ugotovil, da je res Michelangelova," je zapisal.

Risba ima oznake in napise zbiratelja iz 19. stoletja. Na spodnjem levem robu so ročno napisane začetnice JCR, ki se nanašajo na sira Johna Charlesa Robinsona, vodilnega poznavalca Michelangelovih risb, viden pa je tudi žig zbiratelja Chambersa Halla.

Joannides tudi priznava, da je kljub Michelangelovemu vrhunskemu poznavanju moške anatomije ta risba med šibkejšimi, saj je umetnik figuro upodobil v skoraj nemogoči drži in s predolgim levim stegnom, še piše The Guardian.