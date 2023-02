Umrla avstrijska igralka Nadja Tiller

93-letna igralka je umrla v noči na torek v Hamburgu v Nemčiji, je za nemško tiskovno agencijo dpa potrdil družinski prijatelj, ki se sklicuje na igralkine sorodnike. Kasneje je za nemške medije novico o smrti igralke potrdila tudi njena hčerka.

Za enega najbolj znanih filmov Nadje Tiller velja Das Mädchen Rosemarie (Dekle Rosemarie) iz leta 1958, v katerem je zaigrala prostitutko za petičneže Rosemarie Nitribitt. Satira Rolfa Thieleja o obdobju gospodarskega čudeža je takrat veljala za škandalozen film in je v kinematografe pritegnila množice gledalcev.

Film so prikazali na Beneškem filmskem festivalu, v ZDA pa je prejel zlati globus. Vloga ji je prinesla mednarodni preboj: snemala je filme z igralci, kot so Jean-Paul Belmondo, Jean Gabin, Yul Brunner, Rod Steiger in Curd Jürgens. Po številnih celovečercih, ki jih je posnela tudi z možem, nemškim igralcem Walterjem Gillerjem, je od 60. let preteklega stoletja vedno več delala za televizijo in gledališče.

Par se je skupaj pojavil v filmu Dinosaurier leta 2009

"Z Nadjo Tiller izgubljamo eno od velikih zvezd nemško govoreče povojne kinematografije, legendarno igralko, ki je dolga desetletja oblikovala filmsko in televizijsko krajino," je v odzivu dejala nemška ministrica za kulturo Claudia Roth.

Rodila se je na Dunaju, z možem pa je dolgo živela v Švici v Luganu. Po približno 50 letih sta tamkajšnje domovanje prodala in se leta 2008 preselila v Hamburg, kjer je odraščal Giller, ki je umrl leta 2011. Par se je na platnu skupaj zadnjič pojavil v filmu Leanderja Haussmanna Dinosaurier iz leta 2009. Štiri leta prej je Nadja Tiller zaigrala v filmu Tila Schweigerja Nekaj samo za punce.

Od svojega prvega gledališkega angažmaja leta 1949 v dunajskem gledališču Theatre in der Josefstadt je nekdanja mis Avstrije leta 1949 delala kot igralka ter poleg filma in televizije nastopala tudi na odru. Zaigrala je v več kot 120 filmih in serijah. Svojo zadnjo vlogo je odigrala pri 87 letih v gledališču v Braunschweigu.