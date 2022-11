V Avstraliji zaradi poplav poteka največja reševalna akcija v zgodovini #video

Zaradi obsega poplavne operacije so na pomoč priskočili številni reševalci in prostovoljci z vsega sveta, zlasti pa z Nove Zelandije, Singapurja in ZDA. "Ko je šlo za gašenje gozdnih požarov, smo imeli prostovoljce z vsega sveta, a kolikor vem, so tokrat prvič prišli pomagat pri poplavah," je dejal predsednik vlade zvezne države Dominic Perrottet in se vsem prostovoljcem tudi zahvalil.

Od ponedeljka rešili že več kot 200 ljudi

Od ponedeljka so v zvezni državi pred poplavami rešili že več kot 200 ljudi. V občini Forbes ob reki Lachlan so danes oblasti odredile evakuacijo, prebivalci pa so morali nemudoma zapustiti svoje domove, potem ko je začela gladina vode hitro naraščati. V mestu Eugowra sta medtem zaradi poplav pogrešani dve osebi, in sicer 85-letni moški in 60-letna ženska.

Deževje in poplave že več mesecev povzročajo težave na vzhodni obali Avstralije, pri čemer so številni ljudje izgubili praktično vse, kar so imeli. V poplavah naj bi poginilo tudi veliko živali.

Državo bodo v prihodnje še pogosteje prizadeli uničujoči naravni dogodki

Poleg Novega Južnega Walesa so bile prizadete tudi zvezne države Queensland, Viktorija in Južna Avstralija. Poročilo avstralskega medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) iz februarja pa predvideva, da bodo državo v prihodnosti še pogosteje prizadeli uničujoči naravni dogodki.