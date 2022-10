V Indiji ustrelili tigra, ki je ubil devet ljudi

Po vladnih podatkih je bilo med letoma 2014 in 2019 v Indiji v napadih tigrov ubitih skoraj 225 ljudi. Med letoma 2012 in 2018 pa je bilo več kot 200 tigrov žrtev krivolovcev ali električnega toka. (Fotografija je simbolična.)

Po vladnih podatkih je bilo med letoma 2014 in 2019 v Indiji v napadih tigrov ubitih skoraj 225 ljudi. Med letoma 2012 in 2018 pa je bilo več kot 200 tigrov žrtev krivolovcev ali električnega toka. (Fotografija je simbolična.) Foto: Reuters

Velika mačka je terorizirala domačine na obrobju rezervata za tigre Valmiki v zvezni državi Bihar na vzhodu Indije. V zadnjem mesecu je ubila najmanj šest ljudi, med njimi v soboto žensko in njenega osemletnega sina. Med žrtvami je bila tudi 12-letna deklica, ki jo je tiger v sredo zvečer odvlekel iz postelje.

Samca so oblasti označile za ljudožerca

Še pred zadnjima dvema napadoma so oblasti tigra, ki naj bi bil tri ali štiri leta star samec, označile za ljudožerca, kar pomeni, da ga lahko ustrelijo. Prejšnji poskusi uspavanja živali so bili neuspešni.

"Dve ekipi sta se v soboto popoldne na dveh slonih odpravili v gozd. Tretja je počakala tam, kjer smo mislili, da bo tiger gozd zapustil, in tam smo izstrelili pet nabojev ter ga ubili," je sporočil vodja lokalne policije Kiran Kumar. Dodal je, da je ekipa z osmimi strelci in približno 200 uslužbenci gozdne uprave potrebovala približno šest ur, da je končala operacijo.

Domačini v revnih vaseh okoli rezervata so v strahu pred tigrom zvečer prenehali zapuščati domove, potem ko je ta maja ob prvem napadu pohabil najstnika. Velika polja sladkornega trsa so tigru omogočila, da je ostal skrit in še naprej napadal vaščane in njihovo živino.

V divjini živi približno 4.500 tigrov

Okoljevarstveniki za vse pogostejše konflikte med ljudmi in živalmi v nekaterih delih Indije krivijo hitro širjenje človeških naselij v bližini gozdov in ključnih koridorjev za divje živali, kot so sloni in tigri.

Po vladnih podatkih je bilo med letoma 2014 in 2019 v Indiji v napadih tigrov ubitih skoraj 225 ljudi. Med letoma 2012 in 2018 pa je bilo več kot 200 tigrov žrtev krivolovcev ali električnega toka. V Indiji živi približno 70 odstotkov vseh tigrov na svetu. Po oceni organizacije WWF na svetu v divjini živi približno 4.500 tigrov.