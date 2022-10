Kozliček v katedrali ukradel šov #video

Dvoletni kozliček Pablo je po svojem nastopu na letnem dogodku blagoslova živali v Worchesterski katedrali v Angliji postal zvezda družbenih omrežij. Njegov glas oziroma blejanje je člane zbora katedrale in osebje parka Atwell Farm Park blizu Redditcha spravilo v smeh. Videoposnetek Pabla in njegovih prijateljev alpak Minstrela in Barnabyja, ki so ga objavili na portalu TikTok, je zbral že 1,7 milijona ogledov in več kot 250 tisoč všečkov.

"Mislim, da se je med njegovim blejanjem vse odbijalo nazaj k njemu. Lepo se je zabaval," je povedalo osebje kmetije.

Na mašo v katedrali pripeljali živali

Bogoslužje je posnel BBC-jev program Songs of Praise. Epizodo bodo na BBC-ju predvajali 20. novembra, ni pa še jasno, ali bodo Pablovi podvigi prišli na male zaslone. Delavec s kmetije Oliver Arundal je povedal, da jih je katedrala prosila, naj za mašo s seboj pripeljejo nekaj živali, poroča BBC.

"Izbrali smo najboljše živali, ki bi jih bilo mogoče sprehajati in se znajo primerno obnašati, ter jih vzeli s seboj – in izkazalo se je, da so se povsod polulale in pokakale ter v bistvu izvabile salve smeha med prisotnimi v katedrali," je dejal Arundal.

Pablo dobil pozornost, povabili ga bodo tudi prihodnje leto

"To je ena od tistih stvari, ko se nekdo šali ali kaj podobnega naredi v neprimerni situaciji – na primer, se smeji na pogrebu," je razložil Arundal, ki je dodal, da se je osebje od srca nasmejalo, hihitali pa so se tudi vsi preostali v katedrali. Povedal je, da je neverjetno, kako priljubljen in viralen je postal videoposnetek, zaradi česar je Pablo na kmetiji že dobil dodatno pozornost.

Prodekan in kanonik Stephen Edwards je dejal, da so uživali v sprejemu živali in da bodo Pabla povabili tudi prihodnje leto.

"Pablove vragolije so razveselile številne ljudi po vsem svetu in zelo smo veseli, da lahko z njimi delimo veselje, ki ga naša vsakoletna služba prinese toliko ljudem," je povedal Edwards. Dodal je, da so živali pomemben del našega življenja in mnogim prinašajo veliko veselja.