Angelina Jolie obtožila Brada Pitta: Tepel in davil je najine otroke

Potem ko je Brad Pitt vložil tožbo proti Angelini Jolie, ker je prodala svoj delež vinskega posestva v Provansi, ki sta ga kupila skupaj, je igralka zdaj udarila nazaj s povratno tožbo, v njej pa navedla hude obtožbe na račun nekdanjega moža.

Pitt naj bi v zameno za dovoljenje, da proda svoj delež kleti, zahteval, da molči o "njegovi fizični in čustveni zlorabi nje ter njenih otrok", so v tožbi, vloženi v torek, navedli odvetniki Angeline Jolie in razkrili podrobnosti incidenta, ki se je zgodil 14. septembra 2016.

Foto: Guliverimage/Picture Alliance

Takrat naj bi se igralca med poletom na zasebnem letalu v prisotnosti svojih otrok sprla, besedni obračun pa je prerasel v fizičnega. "Pitt jo je zgrabil za glavo in stresel, nato jo je zgrabil za ramena in znova stresel ter porinil v steno, večkrat je udaril tudi v strop," piše v tožbi, ki jo je vložila Angelina Jolie.

Tožba nato navaja, da je bil Pitt nasilen tudi do otrok, ki so želeli braniti svojo mamo. "Ko je eden od otrok spregovoril v bran Angelini Jolie, ga je Pitt napadel," piše v tožbi. To naj bi znova preraslo v fizični obračun med igralcema, Brad Pitt pa naj bi celo davil enega od otrok in drugega udaril v obraz.

Foto: Guliverimage/AP

"Otroci so ga prosili, naj preneha, vsi so bili prestrašeni in nekateri so jokali," še piše v tožbi Angeline Jolie, ki je le nekaj dni po tem dogodku vložila zahtevo za ločitev. Brad Pitt oziroma njegovi odvetniki se na obtožbe o nasilju za zdaj še niso odzvali.

