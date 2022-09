Spor zaradi vinske kleti: podjetje Angeline Jolie toži Brada Pitta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V pritožbi, ki jo je vložilo podjetje Nouvel, je zapisano: "V maščevanju za ločitvene in skrbniške postopke se je Pitt lotil večletne kampanje, da bi prevzel nadzor nad Chateau Miraval in si v svojo korist prilastil premoženje podjetja."

Njegov cilj naj bi bil pridobiti izključno lastništvo nad posestvom

"Ko se je imenoval za zakonitega lastnika Chateau Miraval, je bil njegov cilj zmanjšati vrednost podjetja Nouvel in pridobiti izključno lastništvo nad francoskim posestvom," so zapisali. V tožbi še navajajo, da je Pitt za "nepotrebne projekte", kot je obnova bazena in snemalnega studia, zapravil več milijonov dolarjev premoženja Chateauja, poroča E! News.

Pitt naj bi zaradi maščevanja prevzel nadzor nad njunim 1.300 hektarjem velikim francoskim posestvom Chateau Miraval. Foto: Profimedia

Delež lastništva posestva je želel brezplačno predati svojemu prijatelju

Zapisali so še, da je Pitt 50 odstotkov lastništva posestva poskušal brezplačno predati enemu od svojih prijateljev, pri čemer je podjetju Nouvel vzel "milijone dolarjev in jih pospravil v svoje žepe". V tožbi je navedeno tudi, da sta se zvezdnika, ki imata skupaj šest otrok, po ločitvi dogovorila, da bo ona nadzirala njune humanitarne projekte, on pa naložbo v francosko posestvo.

Miraval je bil res predan Pittu, vendar je ta posestvo upravljal, ne da bi se posvetoval z Angelino, ko je želela pridobiti informacije, pa jo je poskušal "blokirati". Oktobra 2021 je Angelina svoj delež sicer prodala mednarodnemu podjetju za proizvodnjo pijač.

Februarja vložil tožbo proti nekdanji ženi

Ta tožba je zadnja v pravni bitki nekdanjega para glede francoskega posestva. Februarja je Pitt vložil tožbo proti Angelini, ker naj bi brez njegovega dovoljenja prodala svoje deleže v njuni nekoč skupni francoski kleti. Junija je igralec vložil sodne dokumente, v katerih je trdil: "Joliejeva me je zasledovala in nato na skrivaj izvedla domnevno prodajo, pri čemer je zavestno kršila Pittove pogodbene pravice. S tem se je Jolijeva želela polastiti dobička. Tudi z domnevno prodajo je skušala škodovati Pittu."