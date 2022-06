Nas čaka novo zvezdniško sojenje?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brad Pitt toži Angelino Jolie in zahteva sojenje pred poroto, kar pomeni, da bi lahko kmalu spremljali novo zvezdniško obračunavanje na sodišču.

Pred le nekaj dnevi se je končal sodni spor med igralcema ter nekdanjima zakoncema Johnnyjem Deppom in Amber Heard, ki ga je spremljalo občinstvo po vsem svetu, zdaj pa se je že pojavila možnost, da bo kmalu "na sporedu" nov zvezdniški sodni spektakel.

Glavna igralca sta tokrat Angelina Jolie in Brad Pitt, srž spora pa provansalsko vinsko posestvo Miraval. Tega sta nekdanja zakonca kupila skupaj, ona pa je svoj 50-odstotni delež oktobra lani prodala.

Foto: Guliverimage/AP

Pitt jo je zato že februarja letos tožil, češ da je bila prodaja nezakonita, zdaj pa je tožbo "nadgradil" z dodatno obtožbo, da je igralka svoj delež posestva prodala z izrecno namero, da bi mu škodovala. Pitt zahteva sojenje pred poroto in če mu bo sodišče ugodilo, bomo zelo verjetno spremljali nov sodni obračun zvezdnikov.

Foto: Guliverimage/AP

Brad Pitt in Angelina Jolie naj bi se ob razhodu dogovorila, da svojih lastniških deležev posestva Miraval, kupljenega leta 2012, ne bosta prodajala, če se s tem ne bosta strinjala oba. Nato pa naj bi ona povsem samovoljno svoj lastniški delež za neznani znesek prodala ruskemu milijarderju Juriju Šeflerju, ki ima med drugim v lasti tudi slovito rusko vodko Stolichnaya.

Rus skuša Pitta izriniti iz vinskega posla

Že februarja so Pittovi odvetniki v tožbi navedli, da se je igralka "ob prodaji svojega deleža zavedala, da bo Šefler s svojimi sodelavci skušal prevzeti nadzor nad poslom, ki mu je Pitt povsem predan". Zdaj pa v nadgrajeni tožbi trdijo, da se je to tudi uresničilo. Šefler naj bi namreč poskušal doseči sovražni prevzem in Pitta izriniti iz vinskega posla, ki je bil v zadnjih letih vse uspešnejši.

Foto: Guliverimage/AP

Ob tem Pittovi odvetniki navajajo tudi, da vinski kleti Miraval povezava z znamko Stolichnaya oziroma Stoli, kot so jo preimenovali, močno škodi, ker jo ljudje povezujejo z Rusijo in rusko vojno agresijo na Ukrajino.

"Znamka Stoli se je dolga leta hvalila s svojim ruskim poreklom in s tem tudi kovala dobiček, po ruski invaziji na Ukrajino pa trdijo, da z Rusijo niso več povezani," piše v Pittovi tožbi, "toda ta vodka je še naprej sinonim za Rusijo in čeprav se Šefler krčevito trudi, da bi se distanciral od režima Vladimirja Putina, kakršnakoli povezava z njim pomeni resno poslovno škodo za Miraval."

