Depp v indijski restavraciji pustil skoraj 60 tisoč evrov

Johnny Depp je po zmagi v sodnem sporu z nekdanjo ženo Amber Heard zdaj z glasbenim kolegom Jeffom Beckom na koncertni turneji po Evropi, v okviru katere se bo julija ustavil tudi blizu nas.

Pretekli konec tedna sta z Beckom igrala v Birminghamu, kjer sta si privoščila tudi večerjo v tamkajšnji najbolj znani indijski restavraciji. Z njima je bilo še kakšnih 20 ljudi, Depp pa je za druščino najel kar celotno restavracijo in na koncu za gostijo odštel 50 tisoč funtov oziroma skoraj 60 tisoč evrov, poročajo britanski mediji.

S slavnim gostom so se na družbenih omrežjih pohvalili tudi iz same restavracije. "Človek, o katerem se trenutno največ govori, je večerjal pri nas," so zapisali ob fotografijah osebja z Deppom.

Vodja restavracije Mohammed Hussein je za Daily Mail povedal, da je bil Depp izredno prijeten in skromen, pri njih je ostal kar tri ure, med drugim pa je nekaj časa posedel tudi s Husseinom v njegovi pisarni.

"Veliko se je pogovarjal s člani osebja in se z veseljem fotografiral z njimi. Ni bil prav nič zvezdniški, ampak si je vzel čas za vse nas," je povedal vodja restavracije in dodal, da je z Deppovim obiskom zaslužil več, kot v blagajno nakaplja ob večerih, ko je v restavraciji s 400 sedeži največja gneča.

