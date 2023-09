Mlada igralka o govoricah, da je v zvezi s 40 let starejšim Deppom

Na družbenih omrežjih so se v teh dneh pojavile govorice, da sta Jenna Ortega in Johnny Depp par.

Na družbenih omrežjih so se v teh dneh množično pojavile govorice, da sta Jenna Ortega in Johnny Depp par. Njuni oboževalci so namreč prepričani, da bosta skupaj zaigrala v filmu Beetlejuice 2, ki izide naslednje leto.

Depp z Ortego ne namerava sodelovati

Ker so govorice postale vse glasnejše, se je zvezdnica serije Sreda odzvala na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram.

"To je tako neumno, da se ne morem niti smejati. Nikoli v življenju nisem srečala ali delala z Johnnyjem Deppom. Prosim, nehajte širiti laži in naju pustite pri miru," je dejala.

Odzval se je tudi Deppov predstavnik, ki je govorice o razmerju in trditev, da bi lahko skupaj zaigrala v filmu Beetlejuice 2, prav tako zanikal. "Depp nima osebnega ali poklicnega odnosa z Ortego. Nikoli je ni srečal ali govoril z njo. Z njo ne sodeluje pri nobenem projektu in tudi ne namerava. Nad neutemeljenimi in zlonamernimi govoricami, katerih cilj je škodovati njegovemu ugledu in karieri, je absolutno zgrožen," je pojasnil.

