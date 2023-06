Čudovita gesta: po odmevni ločitvi Depp doniral milijonsko odškodnino

Amber Heard in Johnny Depp sta bila poročena med letoma 2015 in 2017.

Amber Heard in Johnny Depp sta bila poročena med letoma 2015 in 2017. Foto: Getty Images

Ustanove, ki jim bo nakazal visoke zneske denarja, si je izbral sam, gre pa za organizacije: Make a Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society in Amazonia Fund Alliance. Vsaka od njih bo prejela 200 tisoč dolarjev (185.340 evrov).

Pomoč otrokom s hudimi boleznimi in ameriškim domorodcem



Organizaciji Make a Film Foundation in The Painted Turtle pomagata otrokom in mladostnikom s hudimi, življenjsko ogrožajočimi boleznimi. Prva jim pomaga, da skupaj z znanimi igralci ustvarijo kratke spominske filme, druga pa je brezplačni poletni kamp, ki si ga sicer ne bi mogli privoščiti. Organizaciji Red Feather in Amazonia Fund Alliance pomagata ameriškim domorodnim plamenom, Tetiaroa Society pa se ukvarja z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine otoka Tetiaroa.

Sprejela odločitev o poravnavi

Amber Heard je decembra lani sporočila, da je sprejela odločitev o poravnavi v večmilijonski tožbi zaradi obrekovanja, ki jo je sprožil njen nekdanji mož Johnny Depp. Pogojev poravnave takrat ni razkrila, zdaj pa je jasno, da gre za milijon dolarjev odškodnine.

"Po dolgem premisleku sem sprejela zelo težko odločitev, da se poravnam v primeru obrekovanja. To odločitev sem sprejela, ker sem izgubila zaupanje v ameriški pravni sistem, v katerem so moje izjave uporabljali za zabavo in hranjenje družbenih medijev. Končno se lahko osvobodim nečesa, kar sem poskušala zapustiti pred več kot šestimi leti, in to pod pogoji, s katerimi se lahko strinjam," je takrat zapisala v objavi na svojem profilu na Instagramu.

Za obrekovanje sta odgovorna oba

Večmesečno sojenje se je sicer končalo z "zmago" Deppa, ki mu je porota prisodila 10,35 milijona dolarjev odškodnine, Heardovi je prisodila le dva milijona dolarjev, za obrekovanje pa sta odgovorna oba.

Zvezdnik filma Pirati s Karibov se je pred kratkim pojavil na odprtju filmskega festivala v Cannesu, Heardova pa se je odločila, da se s hčerko, ki jo je rodila nadomestna mati, preseli v Madrid ter se tako umakne od javnega življenja in stresnega sojenja. Igralca sta bila sicer poročena med letoma 2015 in 2017.

Johnny Depp v Cannesu maja letos Foto: Reuters

Preberite tudi: