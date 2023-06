Pirat, rocker in upornik Johnny Depp dopolnil 60 let

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dan pred rojstnim dnevom je imel Depp v okviru evropske turneje skupine Hollywood Vampires koncert v Bukarešti, dan po njegovem rojstnem dnevu pa bo skupina nastopila v Istanbulu.

Današnji slavljenec je bil po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v soju žarometov že pred nekaj tedni na filmskem festivalu v Cannesu v Franciji. Zgodovinska drama Jeanne du Barry, v kateri Depp igra francoskega kralja Ludvika XV. in govori o kraljevem razmerju z ljubico Marie-Jeanne Becu, je sredi maja odprla omenjeni filmski festival.

Depp se je z režiserko in glavno igralko Maiwenn takrat skupaj sprehodil po rdeči preprogi, dajal avtograme in se fotografiral z oboževalci. To je bila njegova prva premiera po tem, ko je pred letom dni po svetu odmevala njegova sodna bitka z bivšo ženo Amber Heard, s katero se je poročil leta 2015, a se je je njun zakon končal po 15 mesecih skupnega življenja. Heardova je ločitev zahtevala zaradi nasilja v družini.

Zvezdnik lani dosegel sodno zmago

Po šesttedenskem sodnem procesu zaradi obrekovanja je zvezdnik filma Pirati s Karibov junija lani dosegel sodno zmago. Porota ni verjela navedbam njegove bivše žene o zlorabah, zato ji je sodišče naložilo plačilo visoke odškodnine.

Dve leti prej je Depp doživel poraz v sodnem sporu z britanskim tabloidom Sun, ki ga je v nekem članku označil za nasilneža do žensk. Sodnik je takrat ugotovil, da se je večina obtožb v članku izkazala za resnične.

Depp se je preizkusil tudi kot režiser. Po drami The Brave iz leta 1997 namerava jeseni z lastno evropsko produkcijsko hišo IN.2 v Budimpešti režirati biografski film o italijanskem umetniku Amedeu Modiglianiju, pred kamero pa naj bi med drugim stala tudi Riccardo Scamarcio in Al Pacino.

Njegova prva ljubezen ni film, temveč glasba

A Deppova prva ljubezen ni bila film, temveč glasba. V lanskem pričanju na sodišču je pripovedoval o svojem težkem otroštvu na podeželju v Kentuckyju in kako se je bal pogostih materinih izbruhov nasilja. Že kot najstnik je tako poskusil droge, da bi ubežal resničnosti. Pustil je tudi šolo in sledil želji, da postane glasbenik. Kot kitarist se je preizkušal v Los Angelesu, a nato končal pred kamero. Sprva kot statist, nato v različnih televizijskih vlogah.

Preboj med najstniške zvezde je dosegel leta 1987 v televizijski seriji 21 Jump Street. "Najbolj neumno delo, kar sem jih kdaj opravljal," je potožil nekaj let pozneje v pogovoru za dpa.

Slavo mu je prinesel lik kapitana Jacka Sparrowa

Milijonski zaslužek in svetovno slavo pa Depp dolguje piratskemu kapitanu Sparrowu. Z bleščečimi zlatimi zobmi in razmršenimi dolgimi lasmi je Depp petkrat igral kultnega kapitana v več filmih Pirati s Karibov. Svojo prvo nominacijo za oskarja je dobil leta 2004 prav za vlogo v Piratih s Karibov: Prekletstvo črnega bisera, sledili sta nominaciji za vlogo v filmih V iskanju dežele Nije (2005) in Sweeney Todd: Hudičev brivec (2008).

V zadnjem obdobju pa je Depp pogosteje v središču pozornosti kot rocker. Z Aliceom Cooperjem in kitaristom skupine Aerosmith Joejem Perryjem je ustanovil glasbeno skupino Hollywood Vampires, ki je leta 2015 izdala svoj prvi album. Trenutno je skupina na evropski turneji.

