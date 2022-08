Večer, ki so ga zaznamovali premalo oblečeni zvezdniki in virtualni Johnny Depp #foto

V New Jerseyju so v nedeljo podelili nagrade MTV Video Music Awards. Absolutna zmagovalka večera je bila pevka Taylor Swift, ki je prejela nagrado za video leta in še dve drugi nagradi. Veliko kritik je sprožil nastop italijanske skupine Maneskin, ki je po mnenju nekaterih pokazala preveč. Podelitev je zaznamoval tudi virtualni nastop Johnnyja Deppa, ki je v dvorano "priplaval" v opravi astronavta.

Veliko pozornosti je pritegnila italijanska skupina Maneskin, lanska zmagovalca izbora Evrovizija, ki je po mnenju nekaterih kritikov pokazala preveč. Tega smo pri članih skupine sicer že vajeni. Skupina je za video I Wanna Be Your Slave sicer prejela nagrado za najboljši alternativni video, na podelitvi pa so odpeli svojo novo pesem Supermodel.

Njihov nastop je v javnosti sprožil veliko kritik, saj naj bi jih televizija MTV cenzurirala, ker se je kitaristki Victorii De Angelis s prsi odlepil obliž, pevec Damiano David pa naj bi pokazal bistveno več, kot bi si želeli videti.

Prvi večji javni nastop Johnnyja Deppa

Na podelitvi je občinstvo presenetil virtualni prihod igralca Johnnyja Deppa, ki je "priplaval" v opravi astronavta. Ob prihodu je dejal: "Veste, kaj? Potreboval sem delo." Gre za njegov prvi večji javni nastop po juniju, ko je sodišče v primeru, ki ga je zaradi obrekovanja vložila njegova nekdanja žena Amber Heard, razsodilo v njegovo korist.

V nadaljevanju prireditve je celo prosil za delo: "Želim, da veste, da sem vam na voljo za rojstne dneve, bar micve, poroke, bujenja, vse stvari, ki jih potrebujete. Karkoli." Pred kratkim je namreč zmagal v tožbi, ki jo je proti njemu vložila nekdanja žena, in dobil deset milijonov dolarjev odškodnine. Heardova je sicer dobila protitožbo in od njega dobila dva milijona odškodnine. Te besede so najverjetneje norčevanje iz odškodnine, ki jo je moral plačati Heardovi.

Po štirih letih nastopila Fergie

Po dolgem času je nastopila tudi pevka Fergie, ki je skupaj z Jackom Harlowom zapela pesem First Class. Pesem vsebuje dele njenega hita Glamorous iz leta 2007. To je bil njen prvi nastop po več kot štirih letih.

Absolutna zmagovalka večera Taylor Swift

Največ nagrad sta prejela dvaintridesetletna pevka Taylor Swift in osemindvajsetletni pevec Harry Styles, ki sta bila nekoč par. Oba sta prejela po tri nagradi. Swiftova je zmagala v kategorijah video leta, najboljši daljši video in najboljša režija, Styles pa v kategorijah najboljši pop video, najboljša kinematografija in album leta.

Tri nagrade za pesem Industry Baby sta prejela tudi Lil Nas X in Jack Harlow.

Seznam vseh zmagovalcev v posameznih kategorijah:

Video of the year (video leta) – Taylor Swift: All Too Well (10-minutna različica)

Artist of the year (umetnik leta) – Bad Bunny

Song of the year (pesem leta) – Billie Eilish: Happier Than Ever

Best new artist (najboljši novi izvajalec) – Dove Cameron

Push performance of the year (nastop leta) – Seventeen: Rock With You

Best collaboration (najboljše sodelovanje) – Lil Nas X in Jack Harlow: Industry Baby

Best pop (najboljši pop video) – Harry Styles: As It Was

Best hip-hop (najboljši hip-hop video) – Nicki Minaj ft. Lil Baby: Do We Have A Problem?

Best rock (najboljši rock video) – Red Hot Chili Peppers: Black Summer

Best alternative (najboljši alternativni video) – Maneskin: I Wanna Be Your Slave

Best latino (najboljši latino video) – Anitta: Envolver

Best R&B (najboljši R&B video) – The Weeknd: Out Of Time

Best k-pop (najboljši k-pop video) – Lisa: Lalisa

Video for good (najboljši video s sporočilom) – Lizzo: About Damn Time

Best metaverse performance (najboljši nastop metavesolja) – Blackping The Virtual | PUBG: YG Entertainment

Best longform video (najboljši daljši video) – Taylor Swift: All Too Well (10-minutna verzija)

Best cinematography (najboljša kinematografija) – Harry Styles: As It Was

Best direction (najboljša režija) – Taylor Swift: All Too Well (10-minutna verzija)

Best art direction (najboljša umetniška režija) – Lil Nas X in Jack Harlow: Industry Baby

Best visual effects (najboljši vizualni učinki) – Lil Nas X in Jack Harlow: Industry Baby

Best choreography (najboljša koreografija) – Doja Cat: Woman

Best editing (najboljša montaža) – Rosalia: Saoko

Group of the year (skupina leta) – BTS

Song of the summer (pesem poletja) – Jack Harlow: First Class

Album of the year (album leta) – Harry Styles: Harry's House

Vse nominirance posameznih kategorij si lahko ogledate tukaj.

Noč so zaznamovali tudi pomanjkljivo oblečeni zvezdnice in tudi zvezdniki, kar je v svetu Hollywooda sicer že običajno. Z izbiro oblačil so presenetile predvsem Taylor Swift, pevka in igralka Sophia Carson, pevke Bebe Rexha, Becky G in Nicki Minaj ter manekenka močnejše postave Ashley Graham, ki je pokazala svoj poporodni trebušček. Podelitev so vodili LL Cool J, Nicki Minaj in Jack Harlow.

Fotogalerija z rdeče preproge in podelitve nagrad: