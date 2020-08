Včeraj je potekal prvi večji dogodek v glasbeni industriji, odkar se je svet podal v boj z novim koronavirusom, in sicer podelitev MTV-jevih nagrad Video Music Awards. Velika zmagovalka je bila Lady Gaga, ki je zaščitne ukrepe vzela sila resno in ves čas nosila precej nenavadne zaščitne maske.

Kontroverzna Lady Gaga je tudi tokrat ostala zvesta sama sebi, saj je bolj kot s samim nastopom in zmagami v več kategorijah – med drugim je domov odnesla kipec za izvajalko leta – tudi tokrat pozornost pritegnila s svojim izborom oblačil in letos predvsem z zaščitnimi maskami.

Te so bile vse prej kot običajne. Ena je bila bolj nenavadna kot druga, kajti vsakič, ko se je pojavila na odru, je nosila drugačno masko. Celoten nastop, v katerem je odpela kar nekaj svojih hitov (med drugim tudi duet Rain On Me z Ariano Grande), je nosila masko ter pela kar skozi njo.

Maske ni snela niti med nastopom. Foto: Reuters

Zvezdnica tudi na rdeči preprogi ni pozabili na zaščito. Srebrno obleko, ki jo je nosila za poziranje pred kamerami in fotografskimi objektivi, je dopolnila kar s prozornim ščitom, ki je spominjal na astronavtsko čelado.

A ne le Lady Gaga, tudi organizatorji prireditve so se skrbno držali strogih ukrepov. Pravzaprav odmevna prireditev v svetu glasbe sploh ni potekala v živo, temveč je bilo vse skupaj posneto vnaprej. Izvajalci so tako nastope kot sprejeme nagrad ter zahvalne govore posneli sami, da ni prihajalo do mešanja med njimi.

Tisti, ki so lahko pripotovali v Barclays Center v New Yorku, kjer se je prireditev snemala, so to naredili in vse posneli tam na lokaciji, drugi so svoje dele posneli na zaslonih v drugih mestih po Ameriki. Celo rdeča preproga in intervjuji so bili posneti vnaprej.

Poleg tega so morali vsi sodelujoči pri projektu v samoizolacijo za nekaj dni pred snemanji, opraviti so morali tudi testiranje na novi koronavirus, poroča portal PageSix. To ni veljalo le za izvajalce in njihove plesalce, temveč za njihove celotne ekipe, vključno z menedžmentom, pravijo viri. Pa tudi vseh drugih zaščitnih ukrepov, kot sta razkuževanje in nošenje mask, so se striktno držali.