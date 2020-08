Adele se je pokazala v kopalkah in razburila oboževalce

Adele je v znak podpore Nothing Hill karnevala, ki vsako leto poteka v Veliki Britaniji in je bil letos zaradi novega koronavirusa prvič v 50 letih odpovedan, objavila fotografijo, na kateri nosi oprijete hlače in zgornji del bikinija s potiskom jamajške zastave. Tudi lase si je uredila podobno, kot jih pogosto nosijo na karibskih otokih in v afriških deželah, saj je karneval namenjen praznovanju karibske kulture.

To je sicer prvič, da se je 31-letna zvezdnica na Instagramu pokazala nekoliko pomanjkljivo oblečena in na ogled postavila nekaj gole kože. Predvsem pa je svetu z objavo pokazala, da se je hujšanje izplačalo in da je vitka kot še nikoli. Pa vendar je fotografija dosegla ravno nasprotni učinek, kot si ga je verjetno zvezdnica želela.

Njeni sledilci so se namreč pod objavo močno prepirali, kajti nekaterim se ne zdi primerno, da se belopolta ženska za objavo na Instagramu uredi, kot se sicer urejajo ženska afriškega porekla. Spet drugi so ji stopili v bran, da se je tako poklonila neki drugi kulturi in s tem pokazala svojo podporo.

So se pa našli tudi takšni, ki so se nad Instagram vojno komentarjev dvignili in se osredotočili na Adelino neverjetno preobrazbo v zadnjem letu dni. Dieta in redna telovadba sta se za 32-letno zvezdnico več kot očitno obrestovali, saj je na zadnji fotografiji v bikiniju videti bolj vitko kot kadarkoli do zdaj.