Adele po štirih letih: ista obleka, a nova postava #video

Da je priljubljena pevka Adele drastično shujšala, ni nič novega, saj je z novo postavo presenetila že konec lanskega leta, vendar pa z vsako novo Instagramovo objavo še vedno vzbuja pozornost.

Tokrat s fotografijo, na kateri ima danes obleko, v kateri je tudi nastopila na festivalu Glastonbury pred štirimi leti.

Adele v isti obleki znamke Chloé. Levo danes, desno pred štirimi leti. Foto: Getty Images / Instagram

"Nosite masko in bodite potrpežljivi"

Še prej pa je delila fotografijo z nastopa, in sicer ravno na dan, ko bi moral biti letošnji festival Glastonbury, a je bil zaradi novega koronavirusa odpovedan.

Nekateri oboževalci so to razumeli kot namig, da bo izdala dolgo pričakovani album, na kar se je Adele pikro odzvala: "Seveda, da ne. Korone še ni konec, sem v karanteni. Nosite masko in bodite potrpežljivi."

Glasbenica je zadnji album izdala leta 2015.

