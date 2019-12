Čeprav je splošno znano, da so zdrave prehranjevalne navade, ki narekujejo zmernost, veliko zelenjave in polnovrednih živil, boljša pot do izgube kilogramov in bolj zdravega življenja kot pa jojo diete, bodo ljudi vedno zanimale bližnjice.

V iztekajočem se letu so pri teh bližnjicah še posebej izstopali trije trendi: zmanjševanje sladkorja in ogljikovih hidratov , več hrane rastlinskega izvora ter omejevanje prehranjevanja po določeni uri v dnevu . Za priljubljenost teh so poskrbele tudi nekatere zvezdnice, med njimi pevki Jennifer Lopez in Adele.

Zanimivo pa je precej upadlo zanimanje za tako imenovano dieto LCHF, pri kateri je omejen vnos ogljikovih hidratov in povečano uživanje maščob, kar bi lahko pripisali raziskavi, ki je pokazala, da lahko ta dieta bolj škodi kot koristi. Na Googlu je bila precej manj iskana tudi mesna dieta, ki zapoveduje prehranjevanje le z živili živalskega izvora.

Letos so bile – sodeč po Googlu – najbolj iskane sledeče diete:

Dietni izziv brez sladkorja in ogljikovih hidratov

Tega je v začetku leta začela zvezdnica Jennifer Lopez, ki je januarja oznanila, da se je lotila desetdnevnega izziva popolnoma brez sladkorja in ogljikovih hidratov. Google je po tem zaznal močno povečano iskanje termina "J.Lo diet". Jennifer se je takrat povsem izogibala škrobnim živilom, kot je krompir, mlečnim izdelkom, sadju, pekovskim izdelkom, sladkorju in sladicam. Jedla je večinoma zelenolistno zelenjavo, pusto meso, oreščke, semena in jajca.

Jennifer je sicer znana po tem, da zelo skrbi za svojo postavo in zdravje, da ne pije alkohola in kave, redno telovadi in poskrbi za zadostno količino spanja.

Dieta dr. Sebija, ki spodbuja prehranjevanje z rastlinsko prehrano

Gre za dieto, navdihnjeno po pokojnem Alfredu Darringtonu, znanemu kot dr. Sebi, ki je bil pravzaprav zeliščar in samooklicani zdravilec. Njegov dietni načrt je vključeval večinoma živila rastlinskega izvora, izključeval pšenico, hrano živalskega izvora in alkohol ter priporočal pitje studenčnice.

Čeprav je Darrington umrl pred tremi leti, njegova dieta živi naprej in doživlja vse večjo priljubljenost, saj ne zajema zgolj zdravja, temveč tudi skrb za okolje in etično vprašanje izkoriščanja živali v mesni industriji.

Rastlinsko prehranjevanje je bilo v iztekajočem se letu zelo "googlano". Foto: Getty Images

Dieta s 1.200 kalorijami za čez cel dan

Ljudje so to dieto "googlali" predvsem v začetku leta, ko so se lotevali tako imenovanih novoletnih zaobljub, ki pri večini ljudi pomenijo hujšanje in povečano telesno aktivnost. A ta dieta ni tako preprosta in je lahko celo nevarna, saj gre za relativno majhen vnos kalorij, predvsem pa je količina kalorij, ki naj bi jih čez cel dan zaužil posameznik, odvisna od številnih dejavnikov: starosti, spola, višine, aktivnosti, teže ... Vsak, ki hoče shujšati, mora zase izračunati, koliko je pojedel do zdaj, in postopno zmanjševati količino kalorij, ne pa takoj, brez premisleka preiti na 1.200 kalorij.

Poleg tega se številni nutricionisti strinjajo, da ni tako važno, koliko kalorij zaužijemo, temveč kako kakovostne so, kar pa je najpomembnejši faktor za zdravje in zdravo telesno težo.

Dieta s 1.200 kalorijami ni najbolj priporočljiva. Foto: Getty Images

Sirtuinska dieta, ki naj bi spodbujala večjo porabo maščobe

Za priljubljenost te diete je poskrbela britanska pevka Adele, ki je v tem letu presenetila z veliko izgubo kilogramov. Gre za dieto, ki narekuje uživanje živil, ki aktivirajo sirtuine, vrsto beljakovin v telesu. Nekatere raziskave so pokazale, da ščitijo celice, uravnavajo metabolizem in celo pospešujejo izgorevanje kalorij, a zadostnih študij, ki bi to potrjevale, ni. Zato mnogi pravijo, da gre pravzaprav za dieto z nizkim vnosom kalorij, pri kateri ni prepovedanih živil, nujna je le njihova zmernost.

Adele o svoji izgubi kilogramov in o tem, kako je to dosegla, za zdaj še ni javno spregovorila, so pa tuji mediji poročali, da naj bi ji to uspelo s pomočjo pilatesa.

Adele je z zadnjo objavo na Instagramu spet presenetila, saj je videti, da je izgubila precej kilogramov. Foto: Instagram

Najbolj priljubljena in iskana dieta na Googlu: periodično postenje

Gre za dieto, pri kateri pa ne gre za prepovedana živila, temveč za določeno "okno" prehranjevanja, v katerem je dovoljeno jesti vse, a z mislijo na zdravo in uravnoteženo prehrano. Obstajajo različno dolga okna, obdobja prehranjevanja, pri čemer naj vsak posameznik izbere tistega, ki mu ustreza.

Najbolj priljubljeno okno je 16:8, kar pomeni, da telo 16 ur počiva oziroma se posti (k temu se šteje tudi spanec), v okviru osmih ur pa dobiva hrano. Drugo, prav tako pogosto okno je 14:10 ter 12:12, ki ga priporočajo številni nutricionisti, a se je pred kratkim izkazalo, da je za telo pravzaprav najboljše okno 14:10, kar so pokazali rezultati najnovejših raziskav.

Kot (začetno) slabo stran periodičnega postenja se izpostavlja to, da lahko sprememba prehranjevanja vpliva na večji občutek lakote in s tem prenajedanje, ob manj obrokih pa se lahko v telo vnese manj hranljivih snovi. A periodično postenje ima več prednosti kot slabosti.

To so prednosti periodičnega postenja:

