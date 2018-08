Vam dieta LCHF skrajšuje življenje?

Čeprav je med sledilci prehrambnih trendov trenutno izjemno priljubljeno, da se ortodoksno izogibajo ogljikovim hidratom, si s tem ne delajo nobene usluge, kažejo rezultati dolgoletne raziskave, ki so jih ameriški znanstveniki objavili v publikaciji The Lancet Public Health. Njihovi izsledki so namreč pokazali, da ljudje, ki pojedo zelo malo ali pa zelo veliko ogljikovih hidratov, tvegajo prezgodnjo smrt.

Zaključili so torej, da je pri zdravi prehrani najbolje slediti stari zapovedi po imenu - zmernost.

Zmernost v primeru ogljikovih hidratov pomeni, da ti predstavljajo približno polovico vseh kalorij, ki jih zaužijete. Iz rezultatov študije, v kateri so 25 let sledili prehrambnim navadam in zdravstvenemu stanju več kot 15 tisoč ljudi, so namreč raziskovalci ocenili, da ljudje, ki pri 50 letih starosti jedo zmerne količine ogljikovih hidratov, živijo do približno 83. leta starosti. Tisti, ki z ogljikovimi hidrati pretiravajo, živijo leto manj, tisti, ki pa se ogljikovim hidratom izogibajo, živijo kar štiri leta manj.

Pomembno je predvsem, s čim ogljikove hidrate nadomestimo

Pri tistih, ki se ogljikovim hidratom izogibajo, je težava predvsem v tem, da jih nadomeščajo z mesom in mlečnimi izdelki, s tem pa zvišujejo tveganje za srčno-žilna obolenja, so zapisali raziskovalci. Težava torej ni v omejevanju ogljikovih hidratov, ampak v tistem, kar jemo namesto njih.

Zato je po njihovem mnenju ogljikove hidrate priporočljivo nadomeščati predvsem z beljakovinami in maščobami rastlinskega izvora, kot so stročnice, oreški in semena.

