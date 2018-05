Zakaj moški hujšajo lažje in hitreje kot ženske?

Tako kot v prvi lahko tudi v drugi sezoni šova The Biggest Loser Slovenija opazimo, da moški kilograme izgubljajo hitreje kot ženske. Zakaj so moški uspešnejši? Odgovorila sta nam trenerja tekmovalcev Nataša Gorenc in Jan Kovačič.

Na začetku so moški v prednosti, a čez določen čas se zadeve izenačijo in razlike niso več tako drastične, sploh če ženske pridno trenirajo in pridobivajo mišično maso. Foto: Pixabay

Gre za nekaj povsem naravnega, saj imajo moški več mišične mase, pojasnjuje Jan Kovačič. Ker so mišice največji porabnik energije v telesu, to pomeni, da moški pri enaki aktivnosti porabijo več kalorij.

"Takole bom rekel: imajo boljše izhodišče. Imajo več mišične mase, zato je poraba energije večja. Imajo tudi več testosterona, ki zelo vpliva na izgubo odvečnih kilogramov," pravi in dodaja, da vse to drži, če so izpolnjeni trije pogoji: reden in kakovosten trening, zdrava prehrana ter zadosten počitek.

Jan in Nataša pojasnjujeta, da imajo moški že v osnovi boljše izhodišče za hujšanje.

Vsak posameznik je edinstven

Tudi Nataša Gorenc pojasnjuje, da moški zaradi biološke zgradbe odvečne kilograme izgubljajo hitreje. Razlaga, da so mišice največji porabnik kalorij, zato bi lahko rekli, da večja ko je "mašina", torej več ko je mišic, večja je poraba energije. "Je pa vsak posameznik unikaten. Tudi nekatere ženske imajo več mišične mase kot druge, tako da je pri hujšanju pomembnih več dejavnikov: telesna sestava, prehrana, gibanje, počitek, pa tudi hormonsko in psihološko (ne)ravnovesje.

Veliko je odvisno tudi od genskih predispozicij (npr. velikost in oblika kosti), količine mišic in količine telesne maščobe. Že v osnovi se razlikujemo, dodaja Nataša.

"Hujšanje je kljub vsemu proces, ki je izredno težek za oba spola. Je pa res, da bo moški ob predpostavki, da z žensko v bitko s hujšanjem kreneta s popolnoma enakega izhodišča, hitreje izgubil kilograme. Ženske imamo manj testosterona, torej težje pridobivamo mišično maso in imamo že v osnovi za od šest do 11 odstotkov več telesne maščobe kot moški. Čez čas razlike niso več tako drastične."

Na začetku so moški torej zagotovo v prednosti, a čez določen čas se zadeve izenačijo in razlike niso več tako drastične, še pojasnjuje trenerka. "Sploh če ženske pridno treniramo in pridobivamo mišično maso."

"Treba pa je poudariti, da je hujšanje izjemno težek in trnov proces za oba spola. Gre za individualno izkušnjo ne glede na spol, kjer imajo ključno vlogo volja, trma in motivacija posameznika. Ne pozabimo tudi, da gre za enak končni cilj (hujšanje), le pot je malce drugačna za vsakogar."

Napačna predstava žensk je ...

... da bodo z dvigovanjem bremen pridobile preveč mišične mase. Nataša glede na zgoraj povedano pravi, da je to s fiziološkega vidika nemogoče: "Imamo veliko premalo lastnega testosterona (moškega spolnega hormona)."

"Dobra stvar treninga z utežmi za ženske je, da če bomo trenirale dovolj intenzivno, se bo ob tem sprostil rastni hormon, ki je najbolj pomemben dejavnik pri kurjenju maščob. Prav tako vam bo pomagal pridobivati mišično maso, vendar ima veliko manjši učinek na pridobivanje mišične mase v primerjavi s kurjenjem maščob."

Ženske se ne smejo bati uteži, pravi Nataša. Foto: Pixabay

Trening z utežmi je torej rešitev, saj ženske z njim pridobijo nekaj mišične mase, a hitreje kurijo maščobo in pridobijo vitkejšo postavo. Hkrati se bo pospešil metabolizem in s spravilno prehrano bodo izgubljale maščobo.

"Prav tako ne smemo pozabiti na vadbo za moč tudi v starosti, saj se z leti naša mišična masa zmanjšuje. Mišice so torej super zdravilo proti kopičenju dodatne maščobe s starostjo," sklene Nataša.

Lahko govorimo o hitrejši spremembi v telesu

Besede trenerjev potrjuje tudi asist. Maja Mikša, dr. med, specialistka medicine športa, iz ZVD Center za medicino športa, ki dodaja: "Telesna sestava moškega in ženske se v osnovi razlikujeta tako, da imajo ženske relativno več maščobnega tkiva kot moški, moški pa puste telesne mase, kar so mišice, ligamenti, kosti."

Tudi ona pomen pripisuje mišicam, ki jih imajo moški v osnovi več, hkrati pa jih tudi hitreje pridobivajo. "Ker so mišice težje od maščobe, torej ne govorimo toliko o hitrejšem hujšanju in zmanjšanju telesne mase, ampak o hitrejši spremembi telesne sestave pri moških."

Tudi zdravnica poudarja, da mišice pripeljejo do izgube maščob. Foto: Pixabay

Osebe z več mišicami lahko hitreje kurijo maščobe

Mikša še razlaga, da so velike spremembe v zelo kratkem času bolj verjetne pri osebah z bolj povečano telesno težo. "Pri zmanjšanem vnosu hrane in povečani telesni aktivnosti se namreč sproščajo zaloge ogljikovih hidratov v telesu, izloča se tudi voda in osebe z večjo težo imajo tega več. Načeloma pa ima to svojo mejo. Zelo je treba biti pozoren tudi na dehidracijo in zadostno vnašanje hranil v telo, da se ne pojavijo nezaželene posledice. Zato na ZVD svetujemo hujšanje s podporo zdravnika specialista medicine športa in drugih strokovnjakov."

Omenja še, da mišično tkivo pri delovanju porabi več maščob kot maščobno tkivo, kar pomeni, da osebe z več mišicami lahko hitreje kurijo maščobe. "Pri osebah z večjo mišično maso je hkrati bolj verjetno, da so bolj sposobne izvajati telesno vadbo v večji intenzivnosti."

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko spremljate od torka do petka ob 21.05 na Planet TV.