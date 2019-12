"Jejte 10 ur, postite se 14." Navada, ki spodbuja izgubo kilogramov. #video

Bistvo periodičnega postenja je tako imenovano okno prehranjevanja, v katerem lahko načeloma jeste, kar želite, a z osredotočenostjo na zdravo, uravnoteženo prehrano. Obstajajo različno dolga okna, obdobja prehranjevanja, pri čemer naj vsak posameznik izbere takšno, ki mu ustreza.

Najbolj priljubljeno okno je 16:8, kar pomeni, da telo 16 ur počiva oziroma se posti (k temu se šteje tudi spanec), v okviru osmih ur pa dobiva hrano. Drugo prav tako pogosto okno je 14:10 ter 12:12, ki ga priporočajo številni nutricionisti.

Zdaj pa se je izkazalo, da je za telo pravzaprav najboljše okno 14:10, kar so pokazali rezultate najnovejše raziskave.

Najnovejša raziskava je pokazala, da so sodelujoči shujšali zgolj s spremenjenim časovnim okvirom prehranjevanja, čeprav svojega jedilnika niso spremijali. Foto: Getty Images

Enaka prehrana + omejeno okno prehranjevanja = izguba teže

Študija, ki je objavljena v publikaciji Cell Metabolism, je sodelujoče spremljala tri mesece in jim določila deseturno okno prehranjevanja, ki se je začelo ob 8. uri zjutraj in končalo ob 18. uri zvečer. Med postenjem so morali skrbeti za zadostne količine vode, vsak dan pa so beležili ure obrokov in ocenili spanec.

"Na koncu smo opazili triodstotno znižanje telesne teže in štiriodstotno zmanjšanje visceralne maščobe," je pojasnila dr. Pam Taub, kardiologinja z medicinske univerze v San Diegu in avtorica raziskave. Prav zmanjšanje visceralne maščobe, maščobe okrog trebuha, ki so jo številne študije povezale s previsokim krvnim tlakom, previsoko ravnijo holesterola, sladkorno boleznijo in vnetnimi procesi v telesu, je tehten argument te raziskave.

Sodelujočih ob tem niso prosili za spremembo prehrane, čeprav so rezultati pokazali, da so kljub temu zaužili 8,6 odstotka manj kalorij, kar pripisujejo omejenemu oknu prehranjevanja.

Hkrati pa še upad holesterola, boljši krvni tlak in spanec

Taubova poleg izgube telesne teže in maščobe okrog trebuha dodaja naslednje pozitivne ugotovitve študije: izboljšana raven holesterola, boljši krvni pritisk in bolj kakovosten spanec. Številni sodelujoči so poročali tudi o povečani energiji.

"Presenečeni smo, da lahko tako majhna sprememba v oknu prehranjevanja naredi tako veliko razliko," je dejal Satchidananda Panda, profesor in soavtor raziskave.

Panda in Taub si rezultate izgube telesne teže in visceralne maščobe razlagata takole: "Ko je telo v stanju postenja, sprva porablja zaloge glukoze, nato pa začne kot vir energije porabljati maščobe. To pa lahko vodi k zdravi izgubi telesne teže."

Med periodičnim postenjem ni prepovedanih živil, vodilo naj bo le: brez prenajedanja. Foto: Getty Images

Prednosti prinaša tudi 12-urno okno prehranjevanja

Ob tem se je pojavilo vprašanje, ali lahko na telo enako pozitivno vpliva tudi drugačno okno postenja? Dr. Phyllis Zee z medicinske univerze Northwestern, ki sicer ni sodelovala pri omenjeni študiji, odgovarja pritrdilno, in sicer predlaga prav okno 12:12, ki ga priporočajo tudi nutricionisti.

Mojca Cepuš je zagovornica periodičnega postenja in priporoča, naj ima vsak posameznik v dnevu vsaj 12 ur "posta", ko ne je nič. "Najlažje je to narediti ponoči, na primer tako, da imamo zadnji obrok okoli 18. ure, prvega pa po 12 urah, torej ob šesti uri ali pa pozneje."

Kako se lotiti periodičnega postenja

V primerjavi z drugimi dietami, ki izločajo nekatera živila ali pa celo skupine živil, periodični post tega ne priporoča, temveč ima bolj splošno in predvsem bolj zdravo pravilo: jejte vse, a obroki naj ne bodo preobilni in nezdravi.

Osredotočajte se na zdrave maščobe, beljakovine, polnovredne ogljikove hidrate ter se izogibajte hrani s prevelikimi količinami sladkorja in procesiranimi hidrati.

Glavni vir tekočine naj bodo voda in nesladkani čaji, če pijete kavo, naj bo tudi v tej čim manj sladkorja. Vodo, nesladkan čaj in kavo lahko uživate tudi v času postenja, prav tako druge napitke, ki imajo manj kot 50 kalorij.

Prednosti periodičnega postenja:

