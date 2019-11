Pretirana vadba joge lahko privede do resnih težav s kolki #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Priljubljenost joge je še vedno zelo velika, in kot kaže, bo tako ostalo še nekaj časa. A pri tem je treba opozoriti, da čeprav se zdi nedolžna, še zdaleč ni. Britanski zdravniki namreč pravijo, da lahko pretiravanje s to vadbo pripelje do hudih težav s kolki.

Joga ima veliko prednosti, poleg fizičnih tudi psihične, a tudi ta vadba, čeprav se zdi precej neškodljiva, ima en velik minus. Učitelji joge in tisti, ki jo izvajajo po šestkrat na teden, so izpostavljeni hujšim težavam s kolki, so opozorili britanski zdravniki.

Vodilni britanski fizioterapevt Benoy Matthews je za BBC pojasnil, da v zadnjih letih opaža porast učiteljev joge s hujšimi težavami s kolki, pri čemer nekateri potrebujejo celo operacijo. Sam zaradi težav s kolki na mesec zdravi od štiri do pet učiteljev joge.

Glavna težava je neposlušanje lastnega telesa

Matthews kot glavni razlog za to navaja pretiravanje oziroma preseganje zmožnosti lastnega telesa, saj mnogi ignorirajo bolečino in se prisilno dajejo v položaje, ki so zanje pravzaprav škodljivi. "Ljudje velikokrat zamenjujejo otrdelost in bolečino. Če začutite ščipajoč ali zapirajoč občutek, tega ne smete ignorirati. Morate poznati svoje meje."

Zdravnik, ki se s fizioterapijo ukvarja že 22 let, meni, da si mnogi, ki se ukvarjajo z jogo, bolečino v sklepih razlagajo napačno - pri tej bi morali prekiniti vajo, pri otrdelosti pa lahko nadaljujejo in jo počasi sprostijo.

"Vsi poznamo prednosti joge, tudi sam jo izvajam. A tako kot vse druge vadbe lahko tudi ta privede do poškodb," pravi.

Foto: Getty Images

"Kar je dosegljivo za enega, morda ni dosegljivo za drugega"

Ob tem poudarja, da mora vsak razumeti svoje telo ter da je vse odvisno od kolkov posameznika in tega, kako gibljiv je. "Kar je dosegljivo za enega, morda ni dosegljivo za drugega. Ljudje poskušajo posnemati drug drugega, namesto da bi se osredotočali na tisto, kar je dosegljivo zanje."

Zaradi ega lahko vztrajate v položaju do konca, čeprav bi ga morali opustiti, ko je še sprejemljivo in udobno. To, da nekdo zraven vas zmore, še ne pomeni, da morate vi doseči enako.

Foto: Getty Images

Za čim boljši rezultat izvajajte več različnih vadb

Pogostost in intenzivnost izvajanja joge sta torej glavna vzroka, zaradi katerih se lahko pojavijo težave s kolki. Pa tudi če se posameznik ne posveča ničemur drugemu kot zgolj jogi, dodaja Matthews. "Nekateri morda jogo vadijo šestkrat na teden in mislijo, da je to dovolj brez katerekoli druge vadbe, na primer kardiovadbe ali vaj z utežmi."

"Kot pri vsaki stvari: če ponavljaš eno in isto stvar, se lahko pojavijo težave. Poskrbeti je treba za raznolikost, za različne vadbe."

Njegove ugotovitve so potrdili tudi drugi britanski strokovnjaki, ki se strinjajo, da bistvo joge ni v tekmovalnosti, ampak v zavedanju lastnega telesa. "Če izvajate jogo v mejah svojih zmožnosti, ne prek bolečine, boste deležni vseh čudovitih koristi, ki jih ta starodavna vadba ponuja," so dodali.

Preberite tudi: