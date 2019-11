Slovenija je končno dobila poklic, na katerega so čakali štiri leta

"V Sloveniji aromaterapija v obliki, kot deluje po svetu, sploh ne obstaja. Kakšnih izobraževanj ni, terapevtski učinek eteričnih olj pozna zelo malo ljudi. Ko ljudje slišijo besedo aromaterapija, pomislijo na dišeče svečke. V svetu je povsem drugače," nam je pred sedmimi leti razložila aromaterapevtka Nina Medved, ki se z aromaterapijo ukvarja že več kot 15 let.

Danes je dojemanje aromaterapije pri nas precej drugače. Boljše, pravi Medvedova.

Sama se z aromaterapijo ukvarja že več kot 15 let. Foto: Teja Blatnik

Odskočna deska za nadaljnji razvoj aromaterapije pri nas

Slovenija je namreč končno dobila poklic aromaterapevta, natančneje novo poklicno kvalifikacijo NPK aromaterapevt, ki bo aromaterapevtom omogočala, da pridobijo formalno priznanje oziroma potrdilo za svoje znanje in spretnosti.

"Z uradnim certifikatom bo aromaterapevt veliko bolj zanimiv za delodajalce, posebej na področju wellnessa. Pridobitev NPK aromaterapevt bo nadgradnja storitev za tiste, ki se že ukvarjajo s storitvami dobrega počutja, na primer za maserje, kozmetičarke, refleksoterapevte kot voditelje joge, psihoterapevte ali osebe, ki se ukvarjajo s svetovanjem," pojasnjuje in dodaja, da je NPK odlična odskočna deska za nadaljnji razvoj aromaterapije pri nas.

NPK (nacionalna poklicna kvalifikacija) je certifikatni sistem, ki ga potrjuje ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Gre za formalno priznanje znanj in spretnosti za opravljanje določenega poklica, pri čemer izobraževanje za ta poklic ni predpisano.

Kandidat lahko do poklica aromaterapevta pride na več načinov, pojasnjuje Medvedova: "Lahko prek izobraževanja in/ali prek delovnih izkušenj. Preverjanje in potrjevanje za NPK aromaterapevt se izvaja pri izbranih izvajalcih - trenutno so v Sloveniji trije, seznam pa je objavljen na spletnem portalu NRP."

Prvi pogoj za pridobitev tega NPK je končana srednja poklicna izobrazba, drugih predpogojev pa ni, kar pomeni, da lahko NPK aromaterapevt postane vsak, ki opravi preverjanje.

Aromaterapija je v Sloveniji doživela velik porast

Poleg tega velikega premika je tudi zanimanje za aromaterapijo samo v Sloveniji precej večje, čeprav opaža, da se eterična olja pogosto uporabljajo na nepravilen in nevaren način. "Težava je, ker nekatera podjetja, ki prodajajo eterična olja, spodbujajo uporabo nerazredčenih eteričnih olj ali visokih koncentracij eteričnih olj. To lahko pripelje do neželenih učinkov na človekovo telo in zato lahko aromaterapija pride na slab glas."

A ker zanimanje narašča, upa, da se bo kmalu izboljšalo tudi to. Ko je namreč pred osmimi leti začela delavnice aromaterapije v Magnoliji, je komaj zbrala dovolj udeležencev za izvedbo, danes pa so te delavnice in tečaji večinoma zapolnjeni.

"Vidi se, da ljudje stremijo k naravnim rešitvam in si želijo pomagati z eteričnimi olji. Vendar, kot sem že omenila, je na spletu veliko nasprotujočih si informacij o uporabi eteričnih olj. Da bi podale varne smernice o uporabi in združevale aromaterapevte v Sloveniji, smo s kolegicami pred kratkim ustanovile Društvo aromaterapevtov Slovenije."

Ko je pred osmimi leti začela delavnice aromaterapije, je komaj zbrala dovolj udeležencev, danes pa so delavnice in tečaji večinoma zapolnjeni. Foto: Klemen Brumec

Tudi med podjetji je čedalje več zanimanja za eterična olja, saj se zavedajo pomena zdravja in dobrega počutja svojih zaposlenih, razlaga aromaterapevtka. "Nekateri se odločijo za nakup difuzorjev in eteričnih olj, drugi povprašujejo po delavnicah v okviru teambuildingov. Zanimanje za naravno in dišeče raste iz dneva v dan, zato sem prepričana, da imata aromaterapija in poklic aromaterapevta v Sloveniji lepo prihodnost."

Njihovih tečajev se udeležujejo tako zdravnice kot medicinske sestre, farmacevtke in kemičarke. Veliko zanimanja za aromaterapijo so pokazali tudi v domovih za starejše, v paliativni negi in oskrbi, celo v psihiatrični bolnišnici, pravi. "Kar nekaj domov za starejše je eterična olja vpeljalo v svoj vsakdan - eterična olja uporabljajo za razkuževanje, nevtralizacijo vonjev in za splošno dobro počutje."

Njenih tečajev se udeležujejo tako zdravnice kot medicinske sestre, farmacevtke in kemičarke. Foto: Klemen Brumec

Vonj seže v podzavest in vpliva na čustva

Ena od Ninih strasti in želja je tudi, da bi vonjave razširila še na druga področja, da bi z njimi obogatila prostore hotelov in barov, pa tudi gledališke predstave ter muzejske razstave, saj "vonj seže globoko v podzavest, vpliva na naša čustva in se zareže v spomin", z vključitvijo vonja v različne umetniške zvrsti ustvarimo nepozabno senzorično doživetje, pravi.

V luči tega se je letos udeležila festivala Smell Festivalu v Bologni, kjer je uprizorila svojo dišečo zgodbo, imenovano "New York Scented Stories", in z njo navdušila občinstvo. "Vonje eteričnih olj sem povezala s posameznimi predeli New Yorka in gledalce popeljala na olfaktorni sprehod skozi meni zelo ljubo mesto."

Zavestno vonjanje je za Nino trenutek, ko se ustavi, trenutek čuječnosti, prisotnosti v trenutku. Foto: Teja Blatnik

"Gostje nočejo več samo prenočišča, ampak edinstveno doživetje"

V tujini se ta del umetnosti v povezavi z vonjem hitro razvija in tudi pri nas je že odišavljenih nekaj hotelov in trgovin, a za odišavljenje prepogosto uporabljajo sintezne dišave, razlaga aromaterapevtka.

"Razlog je v tem, da so naravna eterična olja predraga in hitro hlapljiva, zato se v prostoru ne zadržijo dovolj dolgo. Trgovine pogosto uporabljajo parfumske dišave, da je trgovina videti bolj luksuzna, obleke pa dražje. Tudi v trgovskih središčih uporabljajo vonj po kruhu, da bi v ljudeh vzbudili občutek domačnosti in zaupanja."

Cilj umestitve dišav v prostor ni samo, da lepo diši - vonj vzbuja čustva in ustvarja spomine. Na svojih izobraževanjih vedno povem, da je parfum pravzaprav utekočinjeno čustvo, tekoča poezija ... Če parfum v tebi ne vzbudi nekega čustva, ga ne boš kupil, četudi gre za popolno parfumsko kompozicijo.

Ob tem verjame, da bo v prihodnosti več zanimanja za naravne dišave, posebej pri manjših, butičnih hotelih, saj "gostje dandanes ne iščejo več samo prenočišča, temveč avtentično, edinstveno doživetje".

Preberite tudi: