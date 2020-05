Sharon Osbourne je pohvalila pevko Adele, potem ko je zelo shujšala in razkrila svojo novo postavo, a Osbournova meni, da je to še en pokazatelj, da "predebele ženske v resnici niso zadovoljne same s seboj", čeprav pravijo, da so.

Britanska avtorica in TV-osebnost Sharon Osbourne je navdušena nad tem, da je pevki Adele uspelo izgubiti toliko kilogramov, pri čemer pa je spomnila na to, da je priljubljena pevka pred leti vztrajno zatrjevala, da je zadovoljna v svoji koži in da ne namerava shujšati.

"Ko te ženske pravijo, da so zadovoljne s svojo postavo, jim ne verjamem," je dejala v oddaji The Talk in se ob tem spomnila tudi na svojo shujševalno pot in čase, ko je imela preveč kilogramov. "Bila sem res ogromna in nisem bila srečna. Morda sem to nakazala navzven, a ponoči, v postelji, sem bila nesrečna."

Sharon razume Adele, zakaj se je odločila za izgubo kilogramov, saj je bila tudi sama nekoč "predebela", pravi. Foto: Getty Images

"Vesela sem zanjo in tudi drugi bi morali biti"

Enako predvideva tudi za 32-letno Adele, ki je za svoj rojstni dan pred dobrim tednom pokazala svojo novo, nadvse vitko postavo. "Povsem jo razumem. Napočil je njen čas, da shujša, in to je njena pot, njeno življenje. Verjetno si je rekla, da bo poskusila, če ne drugega, zaradi zdravja, sem prepričana."

Nato je dodala, da je videti naravnost fantastično. "Vesela sem zanjo in tudi drugi bi morali biti, saj je to njena izbira. Tega ni storila za nikogar drugega kot zase."

Za njeno neverjetno preobrazbo se skrivajo trdna odločenost, stroga dieta in redna telovadba, je razkril njen londonski osebni trener Pete Geracimo in dodal, da je Adele sledila svojemu ritmu in se hujšanja lotevala pod svojimi pogoji.

Geracimo je tudi potrdil predvidevanje Osbournove, da se je odvečnih kilogramov hotela znebiti zaradi zdravja.

