V Benetkah tudi temačno nadaljevanje Jokerja in kar nekaj vojnih filmov

Temačno in glasbe polno nadaljevanje Jokerja je na letošnji mednarodni filmski festival v Benetkah pripeljalo tudi glavna igralca filma Joaquina Phoenixa in Lady Gaga. Joker: Norost v dvoje je veljal za enega najbolj pričakovanih filmov letošnjega festivala, ki se tudi poteguje za zlatega leva.

V Benetkah je bilo letos na ogled tudi nekaj dokumentarnih in igranih filmov, kjer so bile v ospredju korenine vojn, njihova grozljiva resničnost in posledice. Filmi prikazujejo vse od aktualnih vojn v Ukrajini in Gazi do obeh svetovnih vojn, na ogled pa je bila tudi biografska serija o italijanskem fašističnem diktatorju Benitu Mussoliniju, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Med najaktualnejša sodita dokumentarna filma o ukrajinski vojni z diametralno nasprotnima zornima kotoma. V Russians at War se je rusko-kanadska režiserka Anastasia Trofimova pridružila ruskemu bataljonu na vzhodu Ukrajine, medtem ko je Songs of Slow Burning Earth ukrajinske režiserke Olge Žurba po njenih besedah vizualni dnevnik o vplivu vojne na običajne Ukrajince.

Žurba je povedala, da se je namerno odločila, da v svojem filmu ne bo prikazovala bitk ali trupel. Dodala je, da je ohranjanje "vojnih grozot" izven okvirja "močnejše, ker vzbudi domišljijo gledalca".

Trofimova je na novinarski konferenci povedala, da so bili vojaki, s katerimi je živela sedem mesecev, "povsem običajni fantje", ki ne delijo stališča Zahoda, da so vsi ruski vojaki vojni zločinci. "Ruski vojaki niso ljudje, čigar glasovi se slišijo," je dodala.

Bolj razumsko študijo vojnega konflikta je po navedbah AFP prinesel film izraelskega avtorja Amosa Gitaija Why War, ki ga je navdihnila izmenjava pisem med Albertom Einsteinom in Sigmundom Freudom. Čeprav film ne vsebuje podob vojne, je vseeno sprožil polemike, kar velja tudi za celovečerec Danija Rosenberga Of Dogs and Men.

300 filmskih strokovnjakov podpisalo odprto pismo

Približno 300 filmskih strokovnjakov je prejšnji teden podpisalo odprto pismo, v katerem so protestirali proti uvrstitvi obeh filmov na festival. Na novinarski konferenci je Gitai izpostavil, da nihče od podpisnikov ni videl njegovega filma, in kritiziral obe strani v konfliktu, da sta enostranski.

Obe svetovni vojni sta v ospredju dveh italijanskih filmov, ki se prav tako potegujeta za zlatega leva.

V Campo di battaglia Giannija Amelia ranjeni vojaki med prvo svetovno vojno dnevno prihajajo v vojaško bolnišnico na severovzhodu Italije, kjer jih zdravniki oskrbijo, da se lahko vrnejo na fronto. A vojaški zdravnik, ki ga igra Alessandro Borghi, se jim odloči rešiti življenja tako, da jih namerno pohabi.

Vermiglio Maura Delpera se osredinja na posledice vojne v osamljeni gorski vasi ob koncu druge svetovne vojne. Gre za "zgodbo o vojni brez bomb ali velikih bitk, katere učinek ni nič manj močan", je ob tem dejal Delpero.

Za zlatega leva se letos skupaj z 21 filmi poteguje tudi Joker: Norost v dvoje Todda Phillipsa. Svetovno premiero je film doživel v Benetkah v sredo. Nadaljevanje Jokerja, ki je zlatega leva prejel leta 2019, si je po predvajanju po poročanju ameriškega spletnega portala Deadline prislužilo več kot 12-minutne ovacije in glasne vzklike navdušenja.

Mednarodni filmski festival se bo končal v soboto zvečer

Phoenix, ki je za vlogo v prvem Jokerju prejel tudi oskarja za najboljšega igralca, je pred premiero novinarjem povedal, da je sanjal, da je nastopal kot Joker, ki piše pesmi, in je nato poklical Todda, ker je menil, da bi lahko iz tega kaj nastalo, še poroča AFP.

Phillips je povedal, da se je z veseljem vrnil v Benetke, a tokrat "malo bolj nervozen". "Od drugega filma se veliko več pričakuje, zato vsekakor čutim več nervoze, kot sem je pri prvem," je dodal.

Lady Gaga je na novinarski konferenci pred premiero povedala, da ji je bil prvi film Joker zelo všeč in jo je globoko ganil. Foto: Reuters

Lady Gaga je na novinarski konferenci pred premiero povedala, da ji je bil prvi film Joker zelo všeč in jo je globoko ganil. Za soigralca Phoenixa pa je povedala, da je s svojo igro v prvem filmu "lestvico postavil izjemno visoko".

81. mednarodni filmski festival v Benetkah se bo končal v soboto zvečer s podelitvijo nagrad. Filme, ki se potegujejo za zlatega leva, ocenjuje žirija, ki ji predseduje francoska igralka Isabelle Huppert.