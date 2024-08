Med filmi v glavnem tekmovalnem programu so med drugim nadaljevanje filma Joker v režiji Todda Phillipsa, drama Maria Pabla Larraina o operni pevki Marii Callas, film Queer italijanskega režiserja Luce Guadagnina, erotična srhljivka Babygirl nizozemske režiserke Haline Reijn, film The Order avstralskega režiserja Justina Kurzela, drama Bradyja Corbeta The Brutalist in film The Room Next Door režiserja Pedra Almodovarja.

Žiriji glavnega tekmovalnega programa predseduje francoska igralka Isabelle Huppert, med drugim znana po vlogi v filmu Učiteljica klavirja.

Predvajali bodo film, posnet v Sloveniji

V programu Dnevi avtorjev bo svetovno premiero doživel celovečerni igrani film Alfa nizozemskega scenarista in režiserja Jana-Willema van Ewijka, ki je nizozemsko-švicarsko-slovenska koprodukcija.

Slovenski filmski center je film podprl v sklopu ukrepa denarnih povračil, slovenska koproducenta sta Jožko Rutar in Miha Černec iz produkcijske hiše Staragara, za scenografijo je poskrbel Miha Knific. Film so med januarjem in marcem 2023 snemali v Sloveniji – na Kaninu, Zelenici in Voglu. Med slovenskimi igralci v filmu v vidnejši vlogi nastopa Pia Nikolič.

Potem ko je lani zaradi stavke v Hollywoodu pripotovalo precej manj filmskih zvezdnikov kot običajno, letos v Benetkah pričakujejo številne znane osebnosti, med njimi Angelino Jolie, Georgea Clooneyja, Lady Gaga, Daniela Craiga in Brada Pitta.

Zlatega leva za življenjsko delo bosta letos prejela avstralski režiser in scenarist Peter Weir ter ameriška igralka Sigourney Weaver.

Lani je žirija zlatega leva za najboljši film namenila filmu Nesrečna bitja grškega režiserja Yorgosa Lanthimosa.

Ameriška igralka Sigourney Weaver bo na festivalu prejela zlatega leva za življenjsko delo. Foto: Reuters

Preberite tudi: