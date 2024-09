Lady Gaga osupnila v Benetkah, njen novi film precej manj #video

V Benetkah je na tamkajšnjem filmskem festivalu v sredo premiero dočakal Joker: Folie à Deux, nadaljevanje neznanske uspešnice Joker z Joaquinom Phoenixom v glavni vlogi. V nadaljevanju se mu je kot soigralka pridružila Lady Gaga, ki je v Benetkah film predstavljala v njegovi družbi in družbi režiserja Todda Phillipsa. Na rdeči preprogi se ji je pridružil tudi zaročenec Michael Polansky.

Lady Gaga z režiserjem Toddom Phillipsom in soigralcem Joaquinom Phoenixom ... Foto: Reuters

... ter z zaročencem Michaelom Polanskym. Foto: Reuters

Pevka in igralka je ob prihodu na premiero osupnila z avantgardnimi oblačili, ki jih je izbrala za rdečo preprogo. Črna žametna obleka, ki jo je nosila, je iz Diorjeve linije visoke mode, k njej je obula škornje znamke Giuseppe Zanotti, najbolj dramatično pa je bilo njeno pokrivalo, kreacija legendarnega klobučarja Philipa Treacyja, ki je spominjala na zavite rogove.

V nasprotju z njo je film Joker: Folie à Deux na tistih, ki so si ga že ogledali, pustil precej bolj medel vtis. Občinstvo mu je v Benetkah sicer naklonilo 11-minutne ovacije, a že objavljene filmske kritike so mu večinoma nenaklonjene.

V Hollywood Reporterju so zapisali, da ima šibko zgodbo in je občasno duhamoren, v Varietyju pa, da gre za drzno zasnovo, ki terja drzno izvedbo. "In tega film v glavnem nima." Na BBC so se obregnili ob zasnovo filma kot muzikala: "Namesto da bi pesmi zgodbo peljale naprej, kot bi to v muzikalih moralo biti, jo upočasnijo. Zdi se, da režiser preprosto ni imel dovolj zgodbe, da bi z njo napolnil dobri dve uri."

Še bolj na nož so šli na portalu IndieWire, kjer je njihov filmski kritik zapisal, da je film kriminalno zapravil potencial, ki ga je imel z Lady Gaga: "Zdi se, da je film namerno slab. Neverjetno brezdušen spaček od filma, narejen zato, da razjezi oboževalce in dolgočasi vse preostale."