38-letna pevka in igralka je v filmu Todda Phillipsa zaigrala v vlogi Harley Quinn, Jokerjeve ljubezni. Album Harlequin, ki izide v petek, prinaša 13 pesmi, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Naslovnico novega albuma krasi slika Lady Gaga pod prho in z rešilnim jopičem, naličeno v slogu Jokerja. Na Instagramu je zapisala: Harlequin. 27. september. Spremljevalni album k filmu Joker: Norost v dvoje. S svojimi oboževalci pa je delila tudi fotografijo škatle mleka, na kateri so na eni od stranic natisnjeni naslovi pesmi. Med njimi sta pesmi World On A String in Get Happy.

Album uvede pesem Good Morning, na njem pa so še pesmi Oh, When The Saints, If My Friends Could See Me Now, That's Entertainment, Smile, The Joker, Folie A Deux, Gonna Build A Mountain, Close To You, Happy Mistake in That's Life.

Lady Gaga je sicer zadnjih nekaj dni na svojem profilu na Instagramu oboževalce nagovarjala s skrivnostnimi sporočili, kot sta "pripravljena na intervju" in "ne govorite mi, kaj naj oblečem".

Za Louvre posnela video

Za muzej Louvre pa je Lady Gaga posnela video, v katerem znameniti Mona Lizi na obraz nariše nasmeh. Na posnetku, ki ga je muzej objavil v sredo, se kot lik iz filma Joker: Norost v dvoje Harley Quinn s šminko loti mojstrovine Leonarda da Vincija.

Videti je mogoče, kako se ponoči v rdeči lasulji smuka po pariškem muzeju in poje pesem, napisano posebej za video, ki ga je objavila tudi na svojih profilih na Instagramu in TikToku. Na koncu se znajde iz oči v oči z Mono Lizo in na zaščitno steklo pred njo s šminko nariše klovnovski nasmeh. Ko se odmakne, ima na očesu črno solzo, narisano z maskaro.

Za snemanje videa pred umetnino postavili dodatni zaščitni zaslon

Na vprašanje o smiselnosti spodbujanja takšnih gest v času, ko podnebni aktivisti v muzejih redno napadajo slike, so v Louvru po pisanju francoske tiskovne agencije AFP zatrdili, da je video "povsem izmišljen" ter da gre za poklon umetniku, ki je bil obseden z nasmehom. Dodali so, da je bil za snemanje videa postavljen dodaten zaslon pred 3,8 centimetra debelo neprebojno steklo, ki ščiti umetnino, ter da so sodelovali s hollywoodskim studiem Warner Bros Pictures, ki stoji tudi za filmom.

Razstavo Podobe norcev bodo v Louvru odprli 16. oktobra.

