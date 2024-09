Skupina Queen bo še enkrat izdala prvi album

Britanska skupina Queen napoveduje zbirateljsko izdajo obnovljenega prvega albuma, ki so mu v naslovu dodali rimsko številko I. Album Queen I, ki bo predvidoma izšel 25. oktobra, bo na voljo v več različnih formatih. Po napovedih kitarista Briana Maya bo glasba na njem zazvenela z današnjim znanjem in tehnologijo, o čemer so nekoč le sanjali.

Tudi bobnar Roger Taylor je poudaril, da jim zvok iz bobnarske kabine ni bil všeč. "Bil je nekako ameriški ... Želel sem slišati resonanco bobnov. Album nikoli ni zvenel tako, kot smo si želeli," je dejal.

Tokratna različica albuma iz leta 1973 bo te "napake" popravila. Vsak instrument je bil znova pregledan, da bi ustvarili žive, ambientalne zvoke, ki bi jih z veseljem uporabili že ob prvotnem snemanju albuma, piše glasbena revija ClassicRock.

Kitarist Brian May in bobnar Roger Taylor sta zadnja leta na turnejah nastopala z ameriškim vokalistom Adamom Lambertom, s katerim skupina sodeluje od leta 2012. Foto: Guliverimage

Skupno 63 skladb in 43 novih miksov

Zbirateljska izdaja bo vsebovala šest zgoščenk in eno vinilno ploščo. Na njih bo skupno 63 skladb, vključno s 43 novimi miksi. Od prvotnega albuma se nekoliko razlikuje vrstni red, tako je Mad The Swine zdaj med skladbama Great King Rat in My Fairy King. Mad The Swine je bila sicer prvotno izdana šele leta 1991 in se je pozneje znašla na ponatisih prvenca iz let 1991 in 2011.

V kompletu bo še nekaj dodanih posnetkov, priložili bodo tudi več kot sto strani dolg katalog z ročno napisanimi besedili. Pred obnovljenim albumom bo 4. oktobra izšla tudi obnovljena različica skladbe The Night Comes Down.