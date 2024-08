Frontman skupine Riblja čorba se v Ljubljani bori za življenje

V ljubljanski klinični center so ga prepeljali pred dobrim tednom. "Bora je v bolnišnici. Za zdaj imamo le informacijo, da gre za hudo pljučnico. Družina je obveščena o vsem," je takrat povedal vodja skupine Bane Obradović.

Njegovo stanje je kritično in se ne izboljšuje

O njegovem stanju so na profilu na družbenem omrežju Facebook obvestili tudi oboževalce. "Dragi prijatelji, zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja so Bori Đorđeviću zdravniki prepovedali potovanje in fizične napore zaradi hude pljučnice ter poslabšanja kronične, obstruktivne pljučne bolezni. Seveda bomo, kot vedno, bolezen premagali in takoj, ko bo Bora ozdravel, se spet vidimo," so zapisali.

Po poročanju srbskih medijev je 71-letni glasbenik, ki že več let živi v Ljubljani, v kritičnem stanju, obiščejo pa ga lahko le najožji družinski člani. "Bora je intubiran na oddelku za intenzivno nego. Novih informacij ni veliko, vsi upajo na boljši razplet," so izvedeli na portalu Kurir. Kot jim je povedal Obradović, se njegovo stanje ni spremenilo ali izboljšalo.

Riblja čorba je srbska rock skupina, ustanovljena leta 1978. Foto: Mediaspeed

