Medtem ko ameriški predsednik Donald Trump grozi, da bo družbeno omrežje TikTok v ZDA prepovedano, če lastništvo iz kitajskih ne bo prešlo v ameriške roke, ga mladi Američani uporabljajo še naprej. Ne le uporabljajo - nekateri med njimi s svojo priljubljenostjo na TikToku služijo bajne zneske, in to predvsem na račun sponzorskih pogodb z velikimi blagovnimi znamkami, ki so prepoznale potencial tega družbenega omrežja in vplivnežev na njem.

Sedem mladostnikov, ki so že milijonarji

Revija Forbes je pred kratkim objavila seznam največjih zaslužkarjev na TikToku - na njem je sedem mladostnikov, ki so od 30. junija lani do 30. julija letos z videi, ki jih ustvarjajo in objavljajo, zaslužili vsaj milijon dolarjev. Večinoma so Američani in večinoma so mlajši od 20 let, ob čemer so pri Forbesu poudarili, da so na lestvico uvrstili le tiste, ki so zasloveli na TikToku, ne pa različnih igralcev, glasbenikov in resničnostnih zvezdnikov, ki so bili slavni že pred pojavom tega družbenega omrežja.

6. Michael Le in Spencer X – 1,2 milijona dolarjev (1 milijon evrov)

Na šestem mestu lestvice največjih zaslužkarjev s TikToka sta izenačena 20-letni Michael Le in 27-letni Spencer X, ki sta v enem letu zaslužila po 1,2 milijona dolarjev.

Michael Le, ki ima med drugim sponzorsko pogodbo z energijskimi pijačami Bang, se lahko za svoj uspeh zahvali (tudi) svojemu petletnemu bratu, ki se redno pojavlja v njegovih objavah

Spencer X je medtem zaslovel zaradi mojstrskega "beatboxanja", ki mu je prineslo sponzorske pogodbe z znamkami, kot sta Oreo in Sony.

5. Josh Richards - 1,5 milijona dolarjev (1,3 milijona evrov)

@joshrichards I’m not going act like everyone else and say “Ik my Megan” sorry Just know this part ♬ Idk if you can wap - itsalexsworld

18-letni Josh Richards je edini med največjimi zaslužkarji s TikToka, ki ni Američan. Mladi Kanadčan je kljub mladosti že pravi podjetnik, ustanovil je lastno agencijo za talente, lansiral linijo energijskih pijač in postal eden od šefov platforme Triller, konkurence TikToku.

4. Loren Gray - 2,4 milijona dolarjev (2 milijona evrov)

18-letna Loren Gray je bila prisotna že na platformi Musical.ly, predhodnici TikToka, in je skorajda "starosta" tega družbenega omrežja. Pred dvema letoma je podpisala pogodbo z založbo Virgin Record in izdala že osem singlov, ima pa tudi sponzorske pogodbe z vrsto znanih blagovnih znamk od Hyundaia do Burger Kinga.

3. Dixie D'Amelio – 2,9 milijona dolarjev (2,5 milijona evrov)

19-letno Dixie D'Amelio je k temu, da si ustvari profil na TikToku, nagovorila mlajša sestra Charli, ki je prav tako na seznamu največjih zaslužkarjev. Slavo so ji (kot večini tiktokerjev) prinesli plesni videi in smešne prigode iz vsakdanjega življenja, v njenih objavah pogosto sodeluje tudi mlajša sestra, s katero sta pred kratkim postali ambasadorki modne znamke Hollister.

2. Charli D'Amelio - 4 milijoni dolarjev (3,4 milijona evrov)

Pri le 16 letih ima Charli D'Amelio največ sledilcev med vsemi uporabniki TikToka - od junija lani, ko si je ustvarila profil, jih je zbrala že več kot 82 milijonov. Začela je s plesnimi videi, nato jo je opazila pevka Bebe Rexha in jo povabila k sodelovanju, od tam pa se najstničina pot le še vzpenja.

1. Addison Rae - 5 milijonov dolarjev (4,2 milijona evrov)

19-letna Addison Rae sicer nima največ sledilcev, je pa zato med tiktokerji najuspešnejša pri zaslužku. Pred manj kot letom dni je še študirala, nato pa šolo obesila na klin in se preselila v Los Angeles. S svojo mamo snema priljubljen podkast, je ambasadorka modne znamke American Eagle, pred kratkim pa je lansirala tudi lastno linijo ličil.

