Kateri zvezdniki so prijazni in kateri niso, razkriva nekdanja delavka v Disneylandu #video

Američanka, ki je nekoč delala v Disneylandu, je razkrila, katere slavne osebnosti, ki jih je gostila, so se do nje obnašale izjemno neprijazno in katere so ji ostale v lepem spominu.

Nicole Smith je na družbenem omrežju TikTok objavila posnetek, v katerem je spregovorila o času, ko je bila zaposlena v zabaviščnem parku Disneyland. V njem je razkrila, katere zvezdnike je tam spoznala in kako so se obnašali.

"Prvi zvezdnik, ki sem ga spoznala, in to na svoj prvi dan tam, je bil Will Ferrell. Bil je res kul," je povedala. Med zvezdniki, ki so bili do nje zelo prijazni, je bil tudi igralec Mark Wahlberg. "Lahko potrdim, da je tudi v živo zelo čeden," je dodala.

"Nicolas Cage je srhljiv," je nadaljevala, "videti je kot vampir, kot da se sveti v temi, in bil je nekoliko čuden."

Na vrhu lestvice neprijaznih zvezdnikov pa sta se znašla pevka Mariah Carey in njen nekdanji mož Nick Cannon. "Z vsakim od njiju sem se ukvarjala ob drugi priložnosti in lahko rečem, da je ona absolutna diva, on pa tudi. Upam, da nihče od zaposlenih tam ne bo nikoli več imel opravka s tema pošastma," je izjavila.

Američankin video je na TikToku zbral že več kot dva milijona všečkov, zato se je odločila, da posname še enega in v njem spregovori o še več slavnih imenih.

"Kraljica," je dejala o pevki Mary J. Blige, "bila je najprijaznejša oseba na svetu, ob tem pa tudi izjemna pevka v živo." Enako je pohvalila tudi pevko Demi Lovato.

Za konec je omenila še pred kratkim umrlega košarkarja Kobeja Bryanta. "Bil je tako zelo prijazen in njegova družina je bila tako prisrčna, bili so čudoviti in res sem žalostna, da ga ni več."

