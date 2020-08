Kot v telenoveli: izbranka Brada Pitta je poročena z drugim #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Manekenka Nicole Poturalski naj bi bila že nekaj mesecev v zvezi z igralcem Bradom Pittom - medtem ko je poročena z drugim.

Potem ko je prejšnji konec tedna zaradi zveze s Pittom vzbudila pozornost javnosti, so se mediji lotili raziskovanja, kdo je 27-letna Nicole Poturalski. Izsledki so bili presenetljivi: kot poroča britanski tabloid Daily Mail, je že osem let poročena z 68-letnim Rolandom Maryjem, lastnikom trendovske restavracije v Berlinu, s katerim ima tudi sedemletnega sina.

Brad Pitt, njegovo novo dekle Nicole Poturalski in njen mož Roland Mary Foto: Getty Images / Instagram

Gostinca, za katerega je to že četrti zakon, ženino prijateljevanje s filmskim zvezdnikom menda ne moti, je njegov znanec razkril za Daily Mail. "Še vedno sta poročena, toda lahko bi rekli, da imata 'odprt zakon'," je povedal vir, ki ni želel biti imenovan, "že večkrat je bil poročen in ima pet otrok. Negativnost in ljubosumje ga ne zanimata."

Še več: na Poljskem rojena Nicole naj bi Pitta spoznala prav v moževi restavraciji, še piše Daily Mail. Prvič naj bi se srečala lansko poletje, ko je igralec v Berlinu promoviral film Bilo je nekoč ... v Hollywooodu.

