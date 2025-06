Komptech je specializiran za razvoj in proizvodnjo strojev ter rešitev na področju okoljske tehnike, predvsem za predelavo odpadkov in biomase. Njihova ponudba vključuje stroje za drobljenje, presejanje, ločevanje in biološko obdelavo odpadkov, s čimer omogočajo recikliranje in trajnostno ravnanje z odpadki.

Prve aktivnosti bodo stekle jeseni

Z osredotočanjem na področje okoljske tehnike bo ljutomerska enota postala ključna proizvodna lokacija v okviru mednarodne skupine Komptech in lastniškega holdinga Orasis, je pojasnil Matjaž Omladič. Prve aktivnosti za montažo novih strojev naj bi po napovedih stekle v jeseni.

"Naš cilj je nadgraditi obstoječo proizvodnjo z dodatnimi kompetencami in ustvariti največjo proizvodno enoto znotraj skupine Komptech," je povedal Omladič. Preobrazba vključuje tudi proizvodnjo novih modelov strojev, katerih predhodniki so do zdaj nastajali v Nemčiji.

Kadrovske okrepitve

Ob tem načrtujejo tudi kadrovske okrepitve. Po ocenah bo zaposlitev dobilo približno 20 novih sodelavcev, večinoma v proizvodnji. Vodstvo podjetja je dodalo, da ostajajo trdno vpeti v lokalno okolje. "Kultura sodelovanja z lokalnim okoljem je nekaj, kar želimo ohraniti in nadgraditi. Želimo biti zanesljiv gospodarski partner lokalnim podjetjem," je dejal Omladič.

Komptech se trenutno osredotoča izključno na okoljsko tehnologijo. Prejšnji program kmetijske tehnike, šlo je za blagovno znamko Farmtech, so namreč prodali in se preimenovali v Komptech. Je del avstrijske skupine Komptech in skupine Orasis.