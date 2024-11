Sin Angeline Jolie in Brada Pitta ukradel vso pozornost: "Je to mogoče?"

V nedeljo je ameriška filmska akademija v Los Angelesu podelila častne nagrade, na prestižno podelitev pa je prišla cela četa najbolj znanih hollywoodskih imen in obrazov. Med njimi je bila tudi igralka Angelina Jolie, ki je prišla v spremstvu svojega 16-letnega sina Knoxa.

Knox, ki je po višini že prerasel svojo mamo, je z nasmeškom poziral pred kamerami, fotografije pa so nemudoma zakrožile po družbenih omrežjih. Ob njih se je vsul plaz komentarjev, v katerih so se spletni uporabniki čudili, kako je mladenič "popolna kombinacija" svojih staršev, Angeline Jolie in Brada Pitta.

Foto: Reuters

"Videti je kot podoba, ki bi jo ustvarila umetna inteligenca, če bi ji naročili, naj si zamisli otroka Angeline in Brada." "Kako je čeden, od obeh staršev je pobral najboljše gene." "Je to mogoče? On je utelešenje 'Brangeline'." "Je popolna kombinacija svojih staršev." Vse to so komentirali spletni uporabniki in se strinjali, da bo Knox nedvomno pravi lomilec src.

Knox je s sestro dvojčico Vivienne najmlajši med otroki nekdanjih zakoncev, ki v zadnjih letih medije polnita predvsem s svojo ločitveno bitko. Po razkritju obtožb, da je bil Pitt nasilen tako do Angeline Jolie kot njunih otrok, so njune hčerke Vivienne, Shiloh in Zahara opustile priimek Pitt in nosijo le materinega, Knox pa še naprej nosi priimka obeh staršev.