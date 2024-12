Po osmih letih se je končala umazana ločitvena vojna med nekdanjima zakoncema Angelino Jolie in Bradom Pittom, poročajo ameriški mediji. Njun odvetnik je sporočil, da sta dosegla dogovor o ločitvi.

Nekdanja zakonca se na novico še nista odzvala.

Angelina Jolie in Brad Pitt sta se poročila leta 2014, skupaj pa imata šest otrok. Zahtevo za ločitev je leta 2016 vložila Jolie in kot razlog navedla "nepremostljive razlike". Od takrat sta bila del umazane ločitvene vojne, ki je vključevala delitev premoženja in skrbništvo nad otroci. Sodnik jima je leta 2021 dodelil skupno skrbništvo.

