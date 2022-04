Zvezdnik prepričan, da bo ta film navdušil vsakega gledalca #video

Nocoj ob 21.15 bo na Planetu kriminalni film Umor na Orient ekspresu, ki je tudi filmska premiera aprila. V filmu nastopajo Kenneth Branagh, Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, Judi Dench in tudi Johnny Depp, ki je v enem izmed intervjujev spregovoril o svojem in drugih likih, vzdušju na snemanju in tem, zakaj meni, da bo ta film všeč vsem.

Misteriozna kriminalka Umor na Orient ekspresu (Murder on the Orient Express) je nastala na podlagi istoimenskega romana pisateljice Agathe Christie. V vlogi slavnega detektiva Hercula Poirota bo zaigral Kenneth Branagh, Johnny Depp pa bo nastopil v vlogi Edwarda Rachetta, enega od potnikov na vlaku, ki ga je v začetku intervjuja opisal z besedami: "Moški, s katerim nočeš preživeti prav veliko časa. Je oportunist, celo psihopat, ampak vseeno fascinanten lik."

Johnny Depp je nato spregovoril o tem, kako uspešno so knjigo prenesli na televizijski zaslon. Poudaril je, da je Agatha Christie opravila izvrstno delo, saj je kriminalka napisana tako, da so si lahko vse dobro predstavljali, obenem pa je temeljito predstavila značaje likov. "Njen način pisanja in pozornost na podrobnosti sta me osupnila in navdušila," je priznal igralec.

Nato je spregovoril o tem, kakšno je bilo snemanja na samem prizorišču: "To je bilo najbolj mirno, organizirano in na vse pripravljeno prizorišče od vseh, na katerih sem kadarkoli delal." Same pohvale je imel tudi za režiserja: "Do vseh je bil zelo prijazen, obenem pa ni delal nobenih razlik med nami. Vsakemu pusti, da je tak, kot je, in da opravi svojo službo, kot najbolje zna. Na ta način te že samo vzdušje spodbudi h kreativnosti."

Igralec je priznal, da je že bil na Orient ekspresu in da je bilo točno tako kot v filmu. Pohvalil je predstavo Kennetha Baranagha v vlogi Hercula Poirota, dotaknil pa se je tudi njegovih brkov: "Moj bog, kakšni brki! Videti je bilo, kot da bi bili dvojni. Lahko bi sicer imel običajne, ampak ne, in to odločitev sem takoj podprl."

Johnny je priznal, da mu je bilo v izredno čast sodelovati tudi z Judi Dench, saj je njeno delo vedno brez napak. Za konec je igralec razkril še, zakaj ne dvomi o tem, da bo film všeč prav vsakemu gledalcu: "Vsak prizor je odlično posnet, vmes pa ni niti enega trenutka, v katerem bi film lahko postal dolgočasen. Mislim, da vsebuje vse, kar si gledalec želi."

Celoten intervju z Johnnyjem Deppom si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku:

Kriminalko Umor na Orient ekspresu si lahko ogledate premierno na Planetu nocoj ob 21.15.