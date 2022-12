Igralka Amber Heard sporočila, da je sprejela zelo težko odločitev

Porota je ugotovila, da sta Depp in Heardova odgovorna za obrekovanje, vendar se je po napornem mesec in pol dolgem sodnem procesu enega proti drugemu bolj postavila na stran Deppa. Njemu je prisodila 10,35 milijona dolarjev odškodnine, njej pa le dva milijona. Potem se je Heardova pogajala z Deppom, da mu plača manj.

36-letna Amber Heard, ki je igrala glavno vlogo v filmu Aquaman, je sporočila, da je umaknila pritožbo na odškodnino, ki ji jo je prisodila porota, in da se je poravnala, ker preprosto ne more skozi nov sodni proces, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Igralca sta se medsebojno tožila in tožbi sta minili v sodnem procesu pikantnih podrobnosti o življenju slavnega para, pri čemer sta oba milo rečeno izpadla nekoliko prismuknjena.

Heardova: Sprejela sem zelo težko odločitev, da se poravnam v primeru obrekovanja

"Po dolgem premisleku sem sprejela zelo težko odločitev, da se poravnam v primeru obrekovanja. To odločitev sem sprejela, ker sem izgubila zaupanje v ameriški pravni sistem, v katerem so moje izjave služile za zabavo in hranjenje družbenih medijev. Končno se lahko osvobodim nečesa, kar sem skušala zapustiti pred več kot šestimi leti, in to pod pogoji, s katerimi se lahko strinjam," je dejala, vendar pribila, da ni popustila v ničemer.

Porota je ugotovila, da sta Depp in Heardova odgovorna za obrekovanje, vendar se je po napornem mesec in pol dolgem sodnem procesu enega proti drugemu bolj postavila na stran Deppa. Njemu je prisodila 10,35 milijona dolarjev odškodnine, njej pa le dva milijona. Potem se je Heardova pogajala z Deppom, da mu plača manj.

Depp Heardovo tožil zaradi izjave

Depp je Heardovo tožil zaradi izjave za Washington Post, kjer je navedla, da je slavna oseba, ki je trpela zaradi nasilja v družini. V tej izjavi se je prepoznal Depp, ki je vložil tožbo za 50 milijonov dolarjev zaradi obrekovanja. Heardova ga je v odgovor tožila za 100 milijonov dolarjev, na koncu pa je porota dala več njemu kot njej.