Odvetnica Heardove: Amber ni zmožna plačati odškodnine, ki jo zahteva Depp #video

In an exclusive interview with @savannahguthrie , Amber Heard's attorney says Heard was "demonized" by Johnny Depp's team. pic.twitter.com/WIGo9aKJQD

Potem ko je porota ugotovila, da je Depp upravičen do desetih milijonov dolarjev odškodnine in petih milijonov dolarjev kazenske odškodnine, ki jo je sodnik Penney Azcarate zmanjšal na zakonsko zgornjo mejo Virginije v višini 350 tisoč dolarjev, je odvetnica Heardove Elaine Charlson Bredehoft za ameriško televizijsko oddajo Today povedala, da je Deppova ekipa Heardovo "demonizirala".

Foto: Reuters

Dejala je, da so bile na sodišču dovoljene številne stvari, ki ne bi smele biti dovoljene, kar je povzročilo zmedo v poroti. Ko jo je voditeljica Savannah Guthrie vprašala, ali bo Heardova lahko plačala 10,4 milijona dolarjev odškodnine, je Bredehoftova odgovorila: "Oh, ne, vsekakor ne."

EXCLUSIVE: Amber Heard's attorney tells @savannahguthrie the actor is "absolutely not" able to pay the $10.4 million judgment to Johnny Depp. pic.twitter.com/I6BzkDXxJ8