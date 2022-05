Stopila je v bran Johnnyju Deppu: Oživljal me je, ko sem vzela prevelik odmerek

Vdova Kurta Cobaina se je v sodnem procesu med Johnnyjem Deppom in Amber Heard postavila na njegovo stran, a obenem dodala, da razume in sočustvuje tudi z njo.

Pevka Courtney Love je izrazila podporo igralcu Johnnyju Deppu, ki je trenutno sredi sodne bitke z nekdanjo ženo Amber Heard. "Nikogar nočem javno obsojati, želim pa povedati, da me je leta 1995 Johnny oživljal, ko sem se predozirala pred njegovim lokalom The Viper Room," je povedala 57-letnica v videoposnetku, ki ga je njena prijateljica objavila na Instagramu.

Courtney Love se je v tistem času soočala s smrtjo moža, kultnega glasbenika Kurta Cobaina, ki si je leto pred tem vzel življenje. Love in Cobain sta se poročila leta 1992 in se jima je v zakonu rodila hči Frances Bean, ki ima zdaj 29 let.

Courtney Love s Kurtom Cobainom in hčerko Frances Bean leta 1992 Foto: Reuters

Kot je v videoposnetku še povedala Courtney Love, je bil Depp v veliko oporo tudi njeni hčerki, ko je ostala brez očeta, praktično pa tudi brez matere, saj se je Love dolgo spopadala z zasvojenostjo.

"Ko sem bila na cracku in je Frances doživljala kalvarijo s socialnimi delavci, ji je Johnny napisal štiri strani dolgo pismo," je povedala in dodala, da Deppa takrat niti ni dobro poznala, "v šolo je pošiljal limuzine ter njo in njene prijatelje odpeljal gledat Pirate s Karibov. Jaz teh filmov nisem nikoli gledala, ona pa jih je oboževala. Ko je imela 13 let, mi je rekla: 'Mama, rešil mi je življenje.'"

Čeprav se je v sodnem sporu z njegovo nekdanjo ženo odločno postavila na Deppovo stran, pa je Courtney Love poudarila, da sočustvuje tudi z Amber Heard. "Jaz sem bila najbolj osovražena ženska v Ameriki, najbolj osovražena na svetu in lahko si predstavljam, kako se zdaj počuti," je dejala, a obenem dodala, da jo mora doseči roka pravice, če je gibanje za pravice žensk zlorabila za osebno korist.

