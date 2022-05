Amber Heard obtožena, da je zlorabljala tudi svoje nekdanje dekle #video

Odvetniška ekipa slavnega igralca Johnnyja Deppa je včeraj končala navzkrižno zasliševanje Amber Heard, na katerem so jo povprašali o prejšnjem razmerju z Jamesom Francom in o obtožbah, da je zlorabljala svoje nekdanje dekle. Deppova odvetnica Camille Vasquez je zaslišanje končala in navedla, da je Heardova leta 2009 udarila svoje nekdanje dekle Tasyo van Ree. Pričala sta tudi dva policista.

Kaj je v ozadju tožbe?



Zvezdnik Piratov s Karibov Johnny Depp za 50 milijonov dolarjev toži nekdanjo ženo Amber Heard. Razlog je njen članek v Washington Postu iz leta 2018, kjer podrobno opisuje svoje izkušnje kot oseba, ki je preživela nasilje v družini. Čeprav Heardova Deppa ni nikoli omenila imensko, njegovi odvetniki trdijo, da so sklicevanja nanj jasna ter škodijo njegovi karieri in ugledu. Heardova je vložila pritožbo za sto milijonov dolarjev, v kateri trdi, da sta jo Depp in njegova odvetniška ekipa obrekovala, saj so njene obtožbe označili za lažne.

Sojenje traja že skoraj pet tednov. Na včerajšnjem zaslišanju je Deppova odvetnica trdila, da Johnny Depp ni bil edini partner Heardove, ki ga je napadla. Heardova pa je vztrajala: "Nikoli nisem napadla nobenega partnerja. Nikoli nisem napadla gospoda Deppa ali kogarkoli drugega, s katerim sem bila romantično povezana."

Amber Heard so Deppovi odvetniki obtožili, da je udarila tudi svoje nekdanje dekle Tasyo van Ree. Foto: Reuters

Depp je bil na Jamesa Franca izjemno ljubosumen

Vasquezova jo je vprašala tudi, zakaj jo je igralec James Franco obiskal v njenem penthousu v Los Angelesu maja 2016, dan po silovitem prepiru z Deppom, ki je bil tudi zadnji pred ločitvijo.

Na sodišču so že prej ugotovili, da je bil Depp na Franca izjemno ljubosumen, saj je mislil, da ima Amber z njim afero. Na sodišču so predvajali posnetek iz penthousa, ki je nastal v dvigalu stanovanjske hiše. Posnetek prikazuje, kako je Franco naslonil glavo na njeno ramo. "Ko je videl moj izraz na obrazu, mi je glavo položil na ramo. Dotaknil se je tudi ene strani mojega obraza," je odgovorila igralka. Heardova namreč trdi, da je Depp prejšnji večer vanjo vrgel telefon, kar je na njenem licu pustilo modrico. Sodišču je povedala, da se je Franco dotaknil njenega obraza in se tako odzval na to, kar je videl.

CCTV video shown of James Franco getting in the elevator with #AmberHeard the night after the fight at the penthouse when police were called. #JohnnyDepp pic.twitter.com/jBm3GwdbWL — Cathy Russon (@cathyrusson) May 17, 2022

Spregovorili so tudi o Aquamanu

Heardova je dodala, da ji je žal, da je verjela vsem lažem, ki ji jih je Depp prodal. Označila ga je za kos sranja in prodano dušo. Rekla mu je še, da je njegova kariera šala, on pa ji je sarkastično odgovoril: "Jaz sem šala v industriji, Amber?" in dodal: "Aquamaaann."

Vasquezova jo je vprašala še, ali je res, da je glavno vlogo v Aquamanu dobila po zaslugi Deppa. "Oprostite? Ne, to vlogo sem dobila na avdiciji," je odgovorila.

Po mnenju Johnnyja Deppa je vloga Amber Heard v Aquamanu šala. Foto: Reuters

Depp je po ločitvi obljubil, da je nikoli več ne bo pogledal v oči

Sodišču je povedala, da je pravi razlog za to, da je Depp ne gleda v oči, to, da je kriv. Deppovi odvetniki pa so že prej sporočili, da je po ločitvi obljubil, da je nikoli več ne bo pogledal v oči. Heardova se je odzvala s tresočimi ustnicami: "Ker je kriv. Ve, da laže. Zakaj me sicer ne bi hotel pogledati?" Ko je to povedala, je strmela vanj, on pa se je pogovarjal in smejal s svojimi odvetniki ter se izogibal njenemu pogledu.

WATCH #AmberHeard says #JohnnyDepp can't look her in the eyes because "He' guilty. Otherwise why can't he look at me? I survived." @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/0Hl3VGf0eL — Cathy Russon (@cathyrusson) May 17, 2022

Odvetnica Heardove imitirala Johnnyja Deppa

O tem, da je Depp ne bo nikoli več pogledal v oči, pa je spregovorila tudi odvetnica Heardove Elaine Bredehoft. Vprašala jo je, ali se spomni, ko je Vasquezova predvajala posnetek, na katerem je gospod Depp rekel: "Nikoli več ne boš videla mojih oči." Ko je citirala njegovo izjavo s posnetka, je poglobila svoj glas in očitno poskusila posnemati igralca.

